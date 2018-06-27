Сегодня: ЦТ по истории

ЦТ по истории Беларуси напишут почти 22,2 тысячи человек.

Централизованное тестирование по истории Беларуси сегодня напишут порядка 22,2 тысячи человек по всей стране, сообщает Sputnik.

Тестирование по истории Беларуси − одно из последних испытаний в рамках ЦТ.

Состоится ЦТ по истории Беларуси 28 июня. Начало испытания − 11:00, однако абитуриентам рекомендуют являться в пункты проведения как минимум за полчаса. При себе необходимо иметь паспорт, специальный пропуск и черную гелевую ручку.

Для прохождения ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались почти 22,2 тысячи человек. Сдают предмет не только будущие историки, но и филологи, политологи, правоведы и те, кто планирует связать жизнь с творческими специальностями.

Следующее ЦТ − по географии − пройдет 30 июня. Заключительным испытанием станет тестирование по всемирной истории новейшего времени, которое состоится 2 июля.



