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В Иране продолжаются антиправительственные протесты

28.06.2018 11:39 — Разное | Партизан  
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Владельцы малых бизнесов и другие группы населения недовольны инфляцией и спадом экономики.

Во вторник в столице Ирана, как и накануне, вновь прошли антиправительственные демонстрации – самые массовые с 2012 года. Протестующие, многие из них – владельцы мелких частных бизнесов – требовали улучшения экономических условий. 

Перед этим, в воскресенье, хозяева ювелирных лавок и магазинов мобильной связи в столице объявили забастовку. Они, в частности, выражают недовольство по поводу непомерной инфляции. Курс иранской валюты – риала – сильно упал: на черном рынке за один доллар США сейчас дают около 90 тыс. риалов.


На фотографиях в социальных сетях, подлинность которых была подтверждена службами новостей «Голоса Америки», засняты горящие мусорные баки в тегеранском районе Лалех-Зар. 

В понедельник полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Беспорядки были отмечены и в городах Керманшах на западе и Шираз на юге страны.

 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Владельцы малых бизнесов и другие группы населения недовольны инфляцией и спадом экономики.
 
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