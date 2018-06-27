В Иране продолжаются антиправительственные протесты

Во вторник в столице Ирана, как и накануне, вновь прошли антиправительственные демонстрации – самые массовые с 2012 года. Протестующие, многие из них – владельцы мелких частных бизнесов – требовали улучшения экономических условий.





Перед этим, в воскресенье, хозяева ювелирных лавок и магазинов мобильной связи в столице объявили забастовку. Они, в частности, выражают недовольство по поводу непомерной инфляции. Курс иранской валюты – риала – сильно упал: на черном рынке за один доллар США сейчас дают около 90 тыс. риалов.









Голоса Америки », засняты горящие мусорные баки в тегеранском районе Лалех-Зар. На фотографиях в социальных сетях, подлинность которых была подтверждена службами новостей », засняты горящие мусорные баки в тегеранском районе Лалех-Зар.





В понедельник полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Беспорядки были отмечены и в городах Керманшах на западе и Шираз на юге страны.