Женщины на биржу не идут: более 70% зарегистрированных безработных - мужчины

В 2012 году официальный показатель женской безработицы в Минске составлял 52,2%.





"Многое зависит от конъюнктуры рынка труда, от структурных изменений в экономике и спроса на рабочую силу. В настоящее время вакансии в отраслях с преимущественно женской занятостью (здравоохранение, социальное обеспечение, образование, торговля) составляют более 35% всей кадровой потребности экономики города.





Это значит, что открывается больше возможностей для трудоустройства и занятости женщин", - объяснила столь радикальные перемены на официальном рынке труда агентству «Минск-Новости» начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик.





К тому же, по ее словам, сегодня женщины все чаще пробуют себя в сферах, в которых ранее преимущественно работали мужчины, активно идут в предпринимательскую деятельность.







