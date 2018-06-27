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Женщины на биржу не идут: более 70% зарегистрированных безработных - мужчины
На 1 июня текущего года удельный вес женщин среди официальных безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите столицы, составил 28,5%.
В 2012 году официальный показатель женской безработицы в Минске составлял 52,2%.
"Многое зависит от конъюнктуры рынка труда, от структурных изменений в экономике и спроса на рабочую силу. В настоящее время вакансии в отраслях с преимущественно женской занятостью (здравоохранение, социальное обеспечение, образование, торговля) составляют более 35% всей кадровой потребности экономики города.
Это значит, что открывается больше возможностей для трудоустройства и занятости женщин", - объяснила столь радикальные перемены на официальном рынке труда агентству «Минск-Новости» начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик.
К тому же, по ее словам, сегодня женщины все чаще пробуют себя в сферах, в которых ранее преимущественно работали мужчины, активно идут в предпринимательскую деятельность.
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На 1 июня текущего года удельный вес женщин среди официальных безработных, зарегистрированных в органах по труду, занятости и социальной защите столицы, составил...
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