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В Гомеле рыбак получил удар током
Мужчину, рыбачившего под ЛЭП в Гомеле, ударило током, сообщает РУП «Гомельэнерго».
Происшествие случилось 27 июня. Мужчина рыбачил под высоковольтной линией с напряжением 110 тысяч Вольт. Рыбак приблизился с удочкой к проводам на недопустимое расстояние и получил тяжёлые ожоги. Он находится в бессознательном состоянии в больнице. Личность пострадавшего устанавливается.
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Мужчину, рыбачившего под ЛЭП в Гомеле, ударило током, сообщает РУП «Гомельэнерго».
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