​В Гомеле рыбак получил удар током

Мужчину, рыбачившего под ЛЭП в Гомеле, ударило током, сообщает РУП «Гомельэнерго».



Происшествие случилось 27 июня. Мужчина рыбачил под высоковольтной линией с напряжением 110 тысяч Вольт. Рыбак приблизился с удочкой к проводам на недопустимое расстояние и получил тяжёлые ожоги. Он находится в бессознательном состоянии в больнице. Личность пострадавшего устанавливается.