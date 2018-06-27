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Мессии и Роналду в образах XIX века: необычная выставка открылась в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в музее Российской академии художеств открылась необычная выставка.
Более 40 портретов известных игроков. Здесь и Лионель Месси, и Криштиану Роналду представлены в виде исторических образов из XIX века. Представители знати и военные чины – такими современных футболистов точно ещё не видели. Проект назвали «Подобно богам». Его автором стал итальянец Фабрицио Биримбелли. Что интересно, автор не профессиональный художник, а программист, поэтому при создании пользовался не кистью и холстом, а ручкой и графическим планшетом.
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Представители знати и военные чины – такими современных футболистов точно ещё не видели.
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