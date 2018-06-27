​Сбой программного обеспечения случился в литовских пунктах пропуска

Сбой программного обеспечения произошёл в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью 28 июня утром, сообщает Государственный пограничный комитет.

В связи с этим литовская сторона прекратила оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях на белорусско-литовской границе.

О возобновлении оформления будет сообщено дополнительно.