|
Сбой программного обеспечения случился в литовских пунктах пропуска
Сбой программного обеспечения произошёл в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью 28 июня утром, сообщает Государственный пограничный комитет.
В связи с этим литовская сторона прекратила оформление граждан и транспортных средств во всех направлениях на белорусско-литовской границе.
О возобновлении оформления будет сообщено дополнительно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбой программного обеспечения произошёл в литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью 28 июня утром, сообщает Государственный пограничный комитет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)