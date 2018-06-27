Чтобы дети узнали больше о безопасности...

В рамках профилактической акции “Каникулы без дыма и огня!” ивацевичские спасатели посетили ребят, проходящих курсы медицинской реабилитации в ГУ «Брестский областной детский центр медицинской реабилитации «Сосновый Бор». Здесь в течении двух недель поправляют свое здоровье более 120-ти школьников разных возрастов из всех районов Брестской области.

В самом начале встречи инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС напомнил ребятам об опасности огня и воды, о мерах безопасности в грозу, при сильном ветре, а также при походе в лес. Далее представитель РОЧС провел с ребятами тематическую квест-игру, где мальчишки и девчонки самостоятельно искали решения той или иной задачи, связанной с безопасностью человека, предлагали выходы из различных предложенных или имитированных чрезвычайных ситуаций. Были и тематические викторины, конкурсы, загадки. Самые активные участники получили от спасателей призы.

Настоящим сюрпризом был визит к ребятам бойцов ПАСП д. Добромысль: дети смогли промерить “боевку”, посидеть в кабине пожарной машины, сделать фото на память.

Валерий МОЛОШ, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.