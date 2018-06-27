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Чтобы дети узнали больше о безопасности...

28.06.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік  
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Чтобы дети узнали больше о безопасности...

В рамках профилактической акции “Каникулы без дыма и огня!” ивацевичские спасатели посетили ребят, проходящих курсы медицинской реабилитации в ГУ «Брестский областной детский центр медицинской реабилитации «Сосновый Бор». Здесь в течении двух недель поправляют свое здоровье более 120-ти  школьников разных возрастов из всех районов Брестской области.

В самом начале  встречи инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС напомнил ребятам об опасности огня и воды, о мерах безопасности в грозу, при сильном ветре, а также при походе в лес. Далее представитель РОЧС провел с ребятами тематическую квест-игру, где мальчишки и девчонки самостоятельно искали решения той или иной задачи, связанной с безопасностью человека, предлагали  выходы из различных предложенных или имитированных чрезвычайных ситуаций. Были и тематические викторины, конкурсы,  загадки. Самые активные участники получили от спасателей призы.

Настоящим сюрпризом  был визит к ребятам бойцов ПАСП д. Добромысль: дети смогли промерить “боевку”, посидеть в кабине пожарной машины, сделать фото на память.

Валерий МОЛОШ, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.

 

 
 
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 В рамках акции "Каникулы без дыма и огня!".
 
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