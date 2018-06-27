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Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси, его сменил Савилов
Семен Шапиро подал в отставку с поста председателя Федерации хоккея Беларуси в связи с невыполнением задач.
Об этом он объявил на конференции ФХБ. Шапиро заявил, что хоккеем должен управлять человек из этой сферы.
«Я всегда говорил своим подчиненным: выполнил свою задачу — работай, не выполнил — уходи. Считаю, что сейчас мне нужно нести за это ответственность, поэтому принимаю мужской поступок — подать в отставку», — заявил Шапиро.
Напомним, что он возглавил федерацию год назад. За это время занялся реформированием чемпионата Беларуси. Национальная и молодежная сборная покинули топ-дивизион. Юниорская команда впервые за долгое время вышла в четвертьфинал чемпионата.
Шапиро на посту председателя ФХБ сменил бывший хоккеист сборной Беларуси 42-летний Геннадий Савилов. Сейчас он играет за команду президента, является экспертом на телевидении.
В бытность игроком Савилов выступал за «Тивали», «Юность», «Белсталь», «Химволокно», «Керамин, «Гомель», жлобинский «Металлург» и минское «Динамо». Два года провел в московском ЦСКА.
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Об этом он объявил на конференции ФХБ. Шапиро заявил, что хоккеем должен управлять человек из этой сферы.
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