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Названы потенциальные претенденты на "Оскар-2019"

28.06.2018 12:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Названы потенциальные претенденты на "Оскар-2019"
globallookpress.com

 Кинокритики из издания Variety составили список фильмов, которые могут претендовать на награду "Оскар" в 2019 году. Об этом сообщают информагентства.

В перечень вошли киноленты, которые появились в американском прокате с 1 января по 30 июня 2018 года.

Названы потенциальные претенденты на "Оскар-2019" Лауреаты «Оскара»-2018. Справка

В номинации "Лучший фильм" критики отдали предпочтение фильмам "Тебя никогда здесь не было", "Черная Пантера", "Первая реформатская церковь", "Реинкарнация" и "Наездник".

На звание лучшего режиссера, по мнению экспертов, претендует Хлоя Чжао ("Наездник"). Также в числе претендентов названы кинорежиссеры Райан Куглер ("Черная Пантера"), Ари Астер ("Реинкарнация"), Линн Рэмси ("Тебя никогда здесь не было") и Пол Шредер ("Первая реформатская церковь").

Главным кандидатом в номинации "Лучший актер" называют Итана Хоука за роль в фильме "Первая реформатская церковь". Среди других претендентов Хоакин Феникс ("Тебя никогда здесь не было"), Джейсон Кларк ("Чаппакуиддик"), Брэйди Жандро ("Наездник") и Бен Фостер ("Не оставляй следов").

За победу в номинации "Лучшая актриса", как считают критики, поборются Тони Коллетт ("Реинкарнация"), Эмили Блант ("Тихое место"), Лесли Манн ("Секса не будет!!!"), Оливия Кук ("Чистокровные") и Вера Фармига ("Границы").

При этом специалисты отмечают, что впереди осенний киносезон, на экраны выйдет множество картин, так что список претендентов на "Оскар" может претерпеть изменения.

 
 
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В перечень вошли киноленты, которые появились в американском прокате с 1 января по 30 июня 2018 года.
 
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