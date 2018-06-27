В Минске мама случайно заблокировала в машине своего грудного ребенка

Инцидент произошел около 11 утра на территории ТРЦ «Арена-Сити» на проспекте Победителей.

Женщина 1985 года рождения, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком, выходя из автомобиля «Ауди Q5», случайно захлопнула дверь, после чего в автомобиле сработал центральный замок. В салоне автомобиля остался ребёнок 2018 года рождения. Мама сразу позвонила спасателям, пишет БЕЛТА.

Сотрудники МЧС предложили девушке разбить окно. Но она решила воспользоваться платными услугами службы по вскрытию замков. Но специалистам не удалось открыть авто, и спасателям все же пришлось разбить переднее левое стекло автомобиля.

Малыш в результате происшествия не пострадал.