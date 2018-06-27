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Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспорту

28.06.2018 11:31 — Разное | Интерфакс  
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Номер мобильного телефона предложили использовать как один из идентификаторов личности граждан наравне с паспортом, электронной подписью и биометрическими данными, сообщила в четверг газета "Ведомости".

По данным издания, рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики в среду вечером в целом поддержала эту инициативу, но сфера применения этого идентификатора вызвала вопросы и может быть ограничена. В итоге соответствующие поправки в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан" были отправлены на доработку.

Всего в поправках упоминаются девять будущих идентификаторов, в том числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента. Идентификация по номеру телефона может быть использована, например, в телемедицине.

На данный момент номер абонента мобильного оператора не считается юридически значимым идентификатором, напомнил изданию главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян. Он считает, что дистанционная идентификация по номеру мобильного телефона может быть полезна цифровым бизнесам, которые сейчас требуют ручного ввода паспортных данных или скана паспорта, - это продажа страховок или путевок, электронная коммерция, финансовые или логистические услуги, в том числе билеты на транспорт.
 
 
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Номер мобильного телефона предложили использовать как один из идентификаторов личности граждан наравне с паспортом, электронной подписью и биометрическими...
 
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