Номер мобильного телефона в России предложили приравнять к паспорту

Номер мобильного телефона предложили использовать как один из идентификаторов личности граждан наравне с паспортом, электронной подписью и биометрическими данными, сообщила в четверг газета "Ведомости".

По данным издания, рабочая группа по нормативному регулированию цифровой экономики в среду вечером в целом поддержала эту инициативу, но сфера применения этого идентификатора вызвала вопросы и может быть ограничена. В итоге соответствующие поправки в законы "О связи", "Об информации" и "Об основах здоровья граждан" были отправлены на доработку.

Всего в поправках упоминаются девять будущих идентификаторов, в том числе электронная подпись, авторизация в единой системе идентификации и аутентификации, биометрия или дактилоскопические данные, которые помогают определить, кто запрашивает услугу, и подтвердить личность клиента. Идентификация по номеру телефона может быть использована, например, в телемедицине.