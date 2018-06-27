Полоцк как туристическая Мекка Витебщины: что уже есть, а чего не хватает

Полоцк обладает уникальным туристическим потенциалом, для максимальной отдачи которого сделано многое. Но остались еще ресурсы, требующие более эффективного внимания и использования. Об этом шла речь на заседании райисполкома с участием заместителя председателя совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианны Щёткиной и заместителя министра спорта и туризма Михаила Портного.



Богатое историко-культурное наследие Полоцка – его главный инвестиционный капитал. Исходя из количества организованных посещений Софийского собора, за прошлый год в городе побывало свыше 200 тысяч, за январь-май текущего – более 90 тысяч туристов.

Постоянным местом притяжения паломников является Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, где за прошлый год принято около 43 тысяч человек, проведено 1887 экскурсий.



Третьим местом по популярности стал комплекс Полоцкого иезуитского коллегиума, отреставрированный Полоцким государственным университетом, который тоже интенсивно развивает новое направление деятельности: за 2017 год здесь побывало свыше 18 тысяч, за январь-май 2018-го – более 6 тысяч посетителей.



Разработанная программа не только положительно влияет на развитие въездного и внутреннего туризма в регионе, но и выступает эффективной составляющей в профессиональной подготовке студентов по специальности «Туризм и гостеприимство».

Основными направлениями развития данной сферы начальник отдела спорта и туризма Полоцкого райисполкома Алексей Клинишов назвал паломнический и историко-культурный туризм.

Но и другие его виды – научный, оздоровительный, водный, экологический, этнографический – тоже становятся все более популярными. В настоящее время в регионе функционирует 51 туристический маршрут, половина из них – трансграничные, проходящие через регионы Литвы и Латвии.

В районе действуют 33 субъекта агроэкотуризма, еще 7 физических лиц подали уведомления о начале деятельности. Распространение получили проводимые в сельской местности спортивно-массовые мероприятия, пилотной площадкой для этого выступает агроэкоусадьба «Каноши».

Одной из ключевых составляющих экономического развития региона, как отмечалось на заседании, может стать событийный туризм, что подтвердило количество гостей, приехавших на празднование Дня белорусской письменности в 2017 году. Все больше участников привлекают проводимый в городе международный литературный фестиваль «Центр Европы» и открытый республиканский конкурс любительских фильмов «Я снимаю кино».



Ярким красочным шоу обещает стать фестиваль света , который впервые будет организован в сентябре.

Новое направление – промышленный туризм – успешно развивает предприятие «Полоцкие напитки и концентраты». Учреждения культуры и любительские коллективы предлагают экскурсионным группам интересные анимационные программы и театрализованные представления.

Кроме того, Полоцк является передовым регионом Витебской области по привлечению инвестиций посредством международной технической помощи. Успешно курирует это направление главный специалист отдела спорта и туризма Наталья Синица.

За 2017 год город принял участие в трех проектах с привлечением свыше 150 тысяч евро. В этом году одобрено еще три проекта Программы трансграничного сотрудничества «Литва – Латвия – Беларусь», в рамках которых в 2018-2020 гг. в Полоцке будут проведены маркетинговые и инфраструктурные мероприятия в сфере туризма на общую сумму свыше 450 тысяч евро.

Благодаря участию в проектах удалось создать принципиально новые туристические продукты. Среди них – «Окраины древнего Полоцка с высоты птичьего полета» с возможностью подъема на тепловом аэростате и «Возрождение полоцкого средневекового судоходства» с использованием драккара – аналога древнего судна викингов.



На территории отдела туризма, краеведения и экскурсий Полоцкого районного центра детей и молодежи оборудованы веревочный городок и оздоровительная тропа для массовых мероприятий.

В маркетинговой деятельности Полоцк также выступил новатором: по примеру европейских стран здесь создан и успешно функционирует туристический информационный центр, который с мая 2017 года посетило свыше тысячи человек.



В целях привлечения большего количества иностранных туристов полочане выступили с инициативой введения безвизового режима на территории Витебской области по примеру туристско-рекреационной зоны «Брест», а также намерены ходатайствовать об установлении безвизового порядка въезда и выезда через государственную границу в автодорожных пунктах пропуска «Урбаны» («Силене»), «Григоровщина» («Патерниеки») и через аэропорт Витебск.

Таким образом будет создан своеобразный коридор для въезда в нашу страну со стороны Прибалтики. С учетом предложений по активному отдыху на территории Браславского района срок действия «безвиза» мог бы составить 15 дней.

На заседании райисполкома были озвучены и проблемные вопросы. Так, рано утром гостям Полоцка негде позавтракать, вечером, когда закрываются музеи, не хватает объектов для проведения досуга, в исторической части города в местах массового пребывания туристов недостаточно общественных туалетов, в выходные дни не работают пункты обмена валюты.





Первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко, Марианна Щёткина, Михаил Портной, председатель районного Совета депутатов Иосиф Грибович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Наталья Гуйвик

Внимательно выслушивая докладчиков, Марианна Щёткина задавала вопросы и комментировала выступления. На подведении итогов она отметила, что имеющиеся проблемы необходимо решать совместными усилиями, выработав системные подходы к развитию туристической сферы.

В Полоцке будет эффективным создание туристического кластера, в котором взаимодействие всех заинтересованных структур станет более действенным. К развитию сферы услуг заместитель председателя Совета Республики посоветовала активнее привлекать представителей малого и среднего бизнеса, к реализации проектов – друзей из городов-побратимов, к проведению экскурсий – волонтеров, а при создании инфраструктуры не забывать о безбарьерной среде для людей с ограниченными возможностями.

Михаил Портной подчеркнул, что сегодня в мире туризм – третий по величине сектор экономики, на который приходится каждое десятое рабочее место. В Беларуси его вклад в ВВП пока составляет всего 1,8%.

Одной из мер, позволившей увеличить поток приезжающих в страну стало введение пятидневного безвизового режима, который будет совершенствоваться. Но и на местах, по словам замминистра, необходимо оптимизировать методы работы, чтобы наращивать экспорт туристических услуг.

Полоцк, отметил Михаил Портной, имеет все возможности больше зарабатывать на туризме: надо и дальше развивать инфраструктуру, предлагать интересные идеи, улучшать информационное обеспечение.

Источник: "Витебские вести"