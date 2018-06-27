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Секретный архив "Минскградо". Где в столице строили жилые дома с 1930 по 2013 год
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На карте цветными пятнами выделены районы жилых застроек — от самых старых 1930-х годов, до последних построек 2013 года.
По схеме заметно, как в самом начале застраивали центр, затем восточную часть, а в 2000-х годах — запад Минска.
Жилые постройки в Минске с 1930 по 1970 появлялись в основном в центре города. В 50-х и 70-х застраивался восток и северо-восточная часть Минска — тут сейчас находятся Заводской, Первомайский и Партизанский районы. Застройка жилыми домами на западе Минска, где находится нынешний Фрунзенский район пришлась основном на 1990, 2000, 2005 и 2013 гг.
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На карте цветными пятнами выделены районы жилых застроек - от самых старых в 1930-х, до последних построек 2013 года.
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