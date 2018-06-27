Телеграм-канал « Горад для гараджан » опубликовал карту, как рассказывают авторы, из «Секретного архива Минскградо». На ней видно, как жилыми домами застраивался Минск начиная 1930-х годов.



Изображение: тегеграм-канал «Горад для гараджан»

На карте цветными пятнами выделены районы жилых застроек — от самых старых 1930-х годов, до последних построек 2013 года.

По схеме заметно, как в самом начале застраивали центр, затем восточную часть, а в 2000-х годах — запад Минска.

Жилые постройки в Минске с 1930 по 1970 появлялись в основном в центре города. В 50-х и 70-х застраивался восток и северо-восточная часть Минска — тут сейчас находятся Заводской, Первомайский и Партизанский районы. Застройка жилыми домами на западе Минска, где находится нынешний Фрунзенский район пришлась основном на 1990, 2000, 2005 и 2013 гг.