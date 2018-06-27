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Водитель, который насмерть сбил пешехода в его день рождения, получил 6 лет колонии-поселения
Водитель, который в Молодечненском районе насмерть сбил мужчину, получил 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Об этом
27 июня суд признал водителя виновным по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 10 месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет.
Также обвиняемый признан виновным в заведомом оставлении в опасности, совершенном лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни и здоровья состояние. На основании ч. 3 ст. 159 УК ему назначено наказание в виде ареста на срок 3 месяца. В качестве дополнительного наказания он оштрафован на 200 базовых величин.
По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, обвиняемый окончательно приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет, со штрафом в размере 200 базовых величин. Суд также постановил взыскать с обвиняемого в качестве материальной компенсации морального вреда в пользу потерпевших в общей сложности 12 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, смертельный
В результате ДТП пешеход от полученных телесных повреждений скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.
Расследованием было
По результатам расследования жителю Минска предъявили обвинение по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние) УК Беларуси.
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Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
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