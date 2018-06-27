Реализация профилактического проекта «Здоровое сердце – залог успеха»! в г.Ганцевичи

На Брестчине продолжается цикл консультативно-диагностических мероприятий по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний в рамках областного профилактического проекта «Здоровое сердце – залог успеха!» и республиканского социального проекта «В одном измерении».



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Команда врачей и специалистов Брестского областного ЦГЭиОЗ, Барановичской ЦП, Ганцевичской ЦРБ, Ганцевичского райЦГЭ вновь организовала для жителей г. Ганцевичи и района «консультативно -диагностический центр» на базе районного Центра детского и юношеского творчества. Врачи-специалисты по семи профилям, психологи, лаборанты, медицинские сестры в течение 5 часов без перерыва работали с посетителями мероприятия.



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Цель организаторов – дать возможность не только получить квалифицированную консультацию узкопрофильного специалиста без предварительной записи, но и пройти ряд диагностических исследований: определить уровень артериального давления и индекс массы тела, сдать кровь на сахар, пройти УЗИ щитовидной железы и ЭКГ, научиться с помощью теста «лицо-рука-речь» определять признаки раннего развития инсульта.



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В этот раз такую возможность получили 150 человек, которые в этот день посетили «консультативно-диагностический центр». УЗИ-диагностику щитовидной железы и ЭКГ прошли 40% посетителей. Примерно каждый третий проконсультировался у терапевта и врача-онколога, 20% участников обратились за консультативной помощью к окулисту.



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Работа психологов Брестского областного ЦГЭиОЗ была направлена на определение уровня эмоционального напряжения у детей и подростков, желающих пройти специальный тест и получить консультацию, и важно, что это направление вызвало интерес у родителей с детьми. В результате установлены обратившиеся со стрессовым уровнем эмоционального состояния, а это причина для обращения к специалисту с целью коррекции, возможно, и длительной.



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Вниманию посетителей были представлены видеоролики о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, о факторах риска, а также тематические информационно-образовательные материалы.

В г. Ганцевичи такая масштабная акция проведена во второй раз. Сравнивая с декабрем 2017 года, можно сказать, что восстребованность в такого рода мероприятиях не уменьшилась, и поэтому продолжение, несомненно, будет следовать с учетом наработанного опыта и с большим желанием сделать добро, быть полезным на деле.

Елена Ильяшева,

главный государственный санитарный врач

Брестской области