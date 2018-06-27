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Пожар произошел в пинском Центре стандартизации
28.06.2018 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
В Пинске спасатели ликвидировали пожар в здании Центра стандартизации, метрологии и сертификации, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.
Информация о возгорании на ул.Берковича поступила спасателям 27 июня в 11.00. Когда прибыли подразделения МЧС, происходило горение в кабинете на втором этаже, работники центра покинули здание самостоятельно. Оперативно пожар был локализован и ликвидирован.
В результате происшествия огнем повреждена офисная мебель, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
Устанавливаются причины пожара. По предварительным данным, проводилось исследование, во время которого произошло возгорание пыли и отложений в воздуховоде.
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В Пинске спасатели ликвидировали пожар в здании Центра стандартизации, метрологии и сертификации, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС. ...
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