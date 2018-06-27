30 июня на городском стадионе матч ФК «Горки» — ФК «Узда»

24 июня ФК «Горки» отправился на выезд в Столбцы, где нашу команду ожидала встреча в рамках 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд Второй лиги с местным клубом «Неман-Агро». Перед началом матча дружины занимали соседние 11-е и 12-е мес­та в турнирной таблице.

«Неман-Агро» открыл счет на 37-й минуте, а на 54-й хозяева удвоили преимущество. Затем в протоколе встречи дважды отметился полузащитник ФК «Горки» Роман Пытьков. Сначала он забил свой дебютный гол в сезоне, сократив отставание в счете (2:1), а позже получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Несмотря на то что наша команда играла в меньшинстве, она сумела забить еще один мяч. На 71-й минуте счет сравнял Евгений Латышев. Однако «Горкам» не суждено было разжиться очками в этом матче: на 92-й минуте хозяева вырвали победу, установив окончательный счет матча 3:2.

После 10 туров наша команда опустилась на одну строчку в турнирной таблице и теперь с 6 очками занимает 13-е место.





Следующий матч ФК «Горки» проведет в субботу, 30 июня, в Горках на городском стадионе. Начало игры в 16.00. В соперниках — ФК «Узда». Приходите поддержать команду!

Антон ГРИДЮШКО.