ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как выбрать пасту для электрической зубной щетки

28.06.2018 12:52 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В СНГ растет популярность электрических зубных щеток среди потребителей. Их воздействие на зубы может быть интенсивнее, чем обычных – мануальных, предупреждают врачи. Ведущий специалист отдела науки и медицинских программ R.O.C.S. Нина Новик рассказала, как правильно выбрать пасту, подходящую для совместного применения с электрическими зубными щетками. 

«Производители зубных паст откликнулись на запрос времени и разработали соответствующие продукты. В паре с электрическими щетками рекомендуется использовать зубные пасты со щадящей абразивной системой. Также кроме обычных паст для электрощеток сейчас появились отбеливающие, их также можно применять для ежедневного ухода», - отметила Нина Новик.

Советы по выбору пасты для электрической зубной щетки

1. Ищите на упаковке надпись «Для электрических зубных щеток». Это означает, что в ее составе нет частиц, способных повредить эмаль, а упор сделан на специальные вещества, растворяющие белковую основу зубного налета – главную причину возникновения кариеса.

2. Хорошо, если формула пасты включает кальций и фосфор – эти микроэлементы способствуют укреплению эмали зубов, улучшению их цвета и придают им здоровый блеск.

3. Ноу-хау некоторых производителей – особые макрогранулы для повышения качества чистки в труднодоступных местах. Например, специалисты R.O.C.S. разработали уникальную зубную пасту – PRO Electro & Whitening. Совместное применение с зубными электрощетками дает выраженный пролонгированный эффект чистоты, гладкости и белизны зубов для постоянного ежедневного ухода.

***

По статистике 99% взрослых белорусов имеют больные зубы. Беларусь входит в число стран с высокой распространенностью кариеса и болезней периодонта.

 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В СНГ растет популярность электрических зубных щеток среди потребителей. Их воздействие на зубы может быть интенсивнее, чем обычных – мануальных, предупреждают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Раскрываем секреты натяжных потолков с перфорацией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика