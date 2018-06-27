Как выбрать пасту для электрической зубной щетки

В СНГ растет популярность электрических зубных щеток среди потребителей. Их воздействие на зубы может быть интенсивнее, чем обычных – мануальных, предупреждают врачи. Ведущий специалист отдела науки и медицинских программ R.O.C.S. Нина Новик рассказала, как правильно выбрать пасту, подходящую для совместного применения с электрическими зубными щетками.

«Производители зубных паст откликнулись на запрос времени и разработали соответствующие продукты. В паре с электрическими щетками рекомендуется использовать зубные пасты со щадящей абразивной системой. Также кроме обычных паст для электрощеток сейчас появились отбеливающие, их также можно применять для ежедневного ухода», - отметила Нина Новик.

Советы по выбору пасты для электрической зубной щетки

1. Ищите на упаковке надпись «Для электрических зубных щеток». Это означает, что в ее составе нет частиц, способных повредить эмаль, а упор сделан на специальные вещества, растворяющие белковую основу зубного налета – главную причину возникновения кариеса.

2. Хорошо, если формула пасты включает кальций и фосфор – эти микроэлементы способствуют укреплению эмали зубов, улучшению их цвета и придают им здоровый блеск.

3. Ноу-хау некоторых производителей – особые макрогранулы для повышения качества чистки в труднодоступных местах. Например, специалисты R.O.C.S. разработали уникальную зубную пасту – PRO Electro & Whitening. Совместное применение с зубными электрощетками дает выраженный пролонгированный эффект чистоты, гладкости и белизны зубов для постоянного ежедневного ухода.

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По статистике 99% взрослых белорусов имеют больные зубы. Беларусь входит в число стран с высокой распространенностью кариеса и болезней периодонта.