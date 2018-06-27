ЦВЕТЫ К ПОДНОЖИЮ «КУРГАНА СЛАВЫ»

25 июня в Беларуси стартовал Международный молодежный профсоюзный форум «ТЕМП-2018». Данное мероприятие Федерация профсоюзов Беларуси проводит уже четвертый год подряд.

За 3 года в «ТЕМПе» приняли участие более 600 человек из 21-й страны мира. В нынешнем году главную образовательную площадку — столицу Беларуси — посетили более 200 активистов из 16-ти государств.





«ТЕМП-2018» продолжил обсуждение тем II Международного форума «Профсоюзы и «зеленые» рабочие места», который проходил в Минске в апреле этого года.





Для участников «ТЕМПа» была организована насыщенная региональная программа: они посетили крупные предприятия страны и ознакомились с их коллективными договорами. Для форумчан были проведены образовательные тренинги и мастер-классы, организованы встречи с руководством Федерации профсоюзов Беларуси, Министерства труда и соцзащиты, Министерства образования, с представителями депутатского корпуса, а также Международного университета «МИТСО». Участники «ТЕМПа» обменялись позитивным профсоюзным опытом и познакомились с богатым культурным наследием Беларуси во время экскурсионной программы.





Кроме прочего, участники форума приобщились к праздничным мероприятиям, которые проходят в канун Дня Независимости нашей страны. Так, 28 июня «темповцы» посетили мемориальный комплекс «Курган Славы», который расположен на территории Смолевичского района, и возложили к его подножию цветы и гирлянду.





У мемориального комплекса участников форума встречали председатель Смолевичского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в Федерацию профсоюзов Беларуси, Надежда Цыбулько и члены Смолевичской районной организации профсоюзов работников культуры, информации, спорта и туризма — корреспонденты редакции «КС» и народный ансамбль песни «Смоляночка» Смолевичского городского Дома культуры.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.