На территории района стартовала акция «Летний патруль», задачей которой является формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности путем проведения мероприятий по профилактике и предупреждению возникновения пожаров и гибели от них людей, а также несчастных случаев на водоемах.

В ходе ее реализации районный отдел по чрезвычайным ситуациям совместно с общественным объединением «БРСМ», а также корреспондентом «Авангарда» осуществил рейды по водоемам и зонам отдыха следующих населенных пунктов: Коммунар, Красное Знамя, Бушевка и Морозовичи.

С отдыхающими людьми были проведены беседы о безопасном поведении на водах и в лесах. С ребятами младшего возраста организаторы акции провели еще и мини-игры в виде опроса в игровой форме о том, как вести себя при лесном пожаре и в других чрезвычайных ситуациях. Также каждому была вручена наглядно-изобразительная продукция.

Кстати, несколько лет назад между общественным объединением «Белорусский республиканский союз молодежи» и Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь было подписано Соглашение о сотрудничестве. И акция «Летний патруль» стала очередным шагом в его реализации в части пропаганды знаний в области безопасности жизнедеятельности, привлечения молодежи к оказанию содействия органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям нашей республики.

Елена ЧЕКАН.

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