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Раскрываем секреты натяжных потолков с перфорацией

28.06.2018 12:50 — Разное | Tut.by  
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Перфорированный натяжной потолок — название потолка, состоящего из нескольких уровней, имеющего внешний слой из отверстий. Они бывают разных форм и размеров, размещаются в хаотичном порядке или создают определенный узор. Заказать натяжные потолки в Минске такого типа можно как для офисного, так и для домашнего интерьера.

Плюсы полотен с перфорацией


Перфорированный натяжной потолок отличается от привычных конструкций наличием прорезов в полотне. К преимуществам конструкций относится:

  • хорошая циркуляция воздуха, что позволяет устанавливать их в комнатах с повышенной влажностью;
  • улучшенная вентиляция: потолки не будут хлопать или надуваться при сквозняках;
  • продолжительный срок эксплуатации, ведь перфорация никак не влияет на уровень прочности конструкций;
  • создание оригинального дизайна потолка.

Есть у перфорированных натяжных  потолков и минус: так как нужно потолок монтируется в 2 слоя, то и общая потеря высоты комнаты составит 8-15 см.

Процесс монтажа перфорированных потолков


На монтаж потолков понадобится минимальное количество времени: мастера выполнят установку в течение 3 часов. Увеличение времени монтажа может быть связано с разводкой проводки и креплением светильников.

  • Подготовка

Проводят разметку, определяют место для крепежного багета. При этом помнят о месте для светильников. Для сохранения возможности аккуратного демонтажа потолка (на случай замены внутреннего освещения) выбирайте багет гарпунного типа. Он монтируется на гвозди-дюбеля размером 30-40 см.

  • Выведение проводки

Следующий этап — выведение проводки и закрепление закладных элементов, чтобы разместить осветительные приборы. Они соотносятся с отверстиями на внутреннем полотне.

  • Непосредственно монтаж

Сначала помещение прогревают тепловой пушкой (до 65-70°С). Затем нагревают пленочное полотно, крепят за гарпун начиная с базового угла. Далее разогревают полотно до нужной эластичности, с помощью резинового шпателя размещают его в профиль до появления щелчка в каждом углу.

После определения центра со всех сторон, пленку начинают заправлять в полотно, проделывают этот процесс до конца, по всему периметру. Поверхность выровняется после остывания воздуха в помещении.

Монтаж верхнего слоя начинают после монтажа светильников, которые будут им скрыты. Принцип его монтажа такой же, как и первого слоя.

Светильники для перфорированного натяжного потолка


Такой потолок сочетают с люстрами подвесного типа. Отлично на нем смотрятся точечные светильники, с их помощью легко регулировать угол светового потока, имитировать солнечные лучи, блики. Часто размещают светодинамическую подсветку, которая способна воссоздавать движение воды, восходы и закаты солнца и помогает зонировать помещение.

Популярный вариант — светодиодные ленты, создающие орнамент из света и усиливающие глубину пространства. Еще один вид подсветки — оптоволокна, которые создают подвижное освещение. Дополняют натяжные конструкции боковой подсветкой, с помощью которой достигается красивый эффект 3D-перфорации.

Перфорированный натяжной потолок станет замечательным дополнением интерьера, поможет воплотить в реальность все пожелания хозяев.

Чтобы заказать натяжные потолки, обращайтесь в компании каталога TAM.BY.

 
Теги: Минск
 
 
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