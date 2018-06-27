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Раскрываем секреты натяжных потолков с перфорацией
Содержание:
Плюсы полотен с перфорацией
Перфорированный натяжной потолок отличается от привычных конструкций наличием прорезов в полотне. К преимуществам конструкций относится:
Есть у перфорированных натяжных потолков и минус: так как нужно потолок монтируется в 2 слоя, то и общая потеря высоты комнаты составит 8-15 см.
Процесс монтажа перфорированных потолков
На монтаж потолков понадобится минимальное количество времени: мастера выполнят установку в течение 3 часов. Увеличение времени монтажа может быть связано с разводкой проводки и креплением светильников.
Проводят разметку, определяют место для крепежного багета. При этом помнят о месте для светильников. Для сохранения возможности аккуратного демонтажа потолка (на случай замены внутреннего освещения) выбирайте багет гарпунного типа. Он монтируется на гвозди-дюбеля размером 30-40 см.
Следующий этап — выведение проводки и закрепление закладных элементов, чтобы разместить осветительные приборы. Они соотносятся с отверстиями на внутреннем полотне.
Сначала помещение прогревают тепловой пушкой (до 65-70°С). Затем нагревают пленочное полотно, крепят за гарпун начиная с базового угла. Далее разогревают полотно до нужной эластичности, с помощью резинового шпателя размещают его в профиль до появления щелчка в каждом углу.
После определения центра со всех сторон, пленку начинают заправлять в полотно, проделывают этот процесс до конца, по всему периметру. Поверхность выровняется после остывания воздуха в помещении.
Монтаж верхнего слоя начинают после монтажа светильников, которые будут им скрыты. Принцип его монтажа такой же, как и первого слоя.
Светильники для перфорированного натяжного потолка
Такой потолок сочетают с люстрами подвесного типа. Отлично на нем смотрятся точечные светильники, с их помощью легко регулировать угол светового потока, имитировать солнечные лучи, блики. Часто размещают светодинамическую подсветку, которая способна воссоздавать движение воды, восходы и закаты солнца и помогает зонировать помещение.
Популярный вариант — светодиодные ленты, создающие орнамент из света и усиливающие глубину пространства. Еще один вид подсветки — оптоволокна, которые создают подвижное освещение. Дополняют натяжные конструкции боковой подсветкой, с помощью которой достигается красивый эффект 3D-перфорации.
Перфорированный натяжной потолок станет замечательным дополнением интерьера, поможет воплотить в реальность все пожелания хозяев.
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