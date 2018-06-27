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Где можно посмотреть ЧМ по футболу?
Чемпионат мира по футболу 2018 в самом разгаре. Чтобы болельщикам было удобнее следить за ходом баталий, цифровое телевидение VOKA анонсировало специальный раздел
Сейчас в нем можно найти расписание, live-трансляции матчей, прошедшие игры, а также новости футбола и турнирную таблицу. А в преддверии решающих матчей в разделе появится еще и эксклюзивный контент – футбольные обзоры «Мячом у VOKA».
Разбирать ключевые моменты игр, начиная с четвертьфиналов, будет эксперт-аналитик, бывший обладатель самого узнаваемого имиджа в белорусском футбольном сообществе Николай Ходасевич. На помощь ему придет ныне действующий обладатель выдающейся харизмы и искрометного чувства юмора, профессиональный «диванный критик» Александр Найденов.
Вместе они помогут белорусским болельщикам разобраться во всех тонкостях мирового футбольного первенства, попутно доказав, что даже в самых драматичных моментах игры есть много смешного.
Эксклюзивная рубрика «Мячом у VOKA» будет доступна в разделе «Футбол 2018», начиная с 7 июля. Всего на сервисе появится шесть обзоров к восьми матчам, которые пройдут 6-7, 10-11 и 14-15 июля. Смотреть их можно будет бесплатно на сайте
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Чемпионат мира по футболу 2018 в самом разгаре.
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