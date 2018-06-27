Где можно посмотреть ЧМ по футболу?

Чемпионат мира по футболу 2018 в самом разгаре. Чтобы болельщикам было удобнее следить за ходом баталий, цифровое телевидение VOKA анонсировало специальный раздел «Футбол 2018».

Сейчас в нем можно найти расписание, live-трансляции матчей, прошедшие игры, а также новости футбола и турнирную таблицу. А в преддверии решающих матчей в разделе появится еще и эксклюзивный контент – футбольные обзоры «Мячом у VOKA».

Разбирать ключевые моменты игр, начиная с четвертьфиналов, будет эксперт-аналитик, бывший обладатель самого узнаваемого имиджа в белорусском футбольном сообществе Николай Ходасевич. На помощь ему придет ныне действующий обладатель выдающейся харизмы и искрометного чувства юмора, профессиональный «диванный критик» Александр Найденов.

Вместе они помогут белорусским болельщикам разобраться во всех тонкостях мирового футбольного первенства, попутно доказав, что даже в самых драматичных моментах игры есть много смешного.