Кому и для чего нужна «Зелёная карта» при выезде за границу?



Ответы на эти вопросы корреспондент pinsknews.by получил у начальника отдела прокуратуры Брестской области юриста 1-го класса Дмитрия Пузанкевича:

— При выезде за пределы Республики Беларусь необходимо помнить про обязательную страховку для владельцев транспортных средств, так называемую «Зеленую карту», выданную белорусской страховой организацией и действительную в государствах следования.

Термин «Green Card» в переводе с английского означает «Зеленая карта». Он присвоен в качестве названия системе международных договоров, позволяющей обеспечить возмещение ущерба пострадавшему в ДТП лицу.

Страны, участвующие в системе «Зеленая карта» взаимообразно принимают договор страхования. Республика Беларусь является членом системы международного автомобильного страхования «Зеленая карта», куда помимо нашей страны входят еще 44 европейских государства. Полис «Зеленая карта» изготавливается по единому образцу для всех участников системы.

В Республике Беларусь вопросы страхования регулируются Положением о страховой деятельности, утвержденным Указом Президента РБ от 25.08.2006 года № 530.

Так, водитель (владелец) транспортного средства, зарегистрированного на территории Республики Беларусь, при выезде за границу обязан иметь договор обязательного страхования «Зеленая карта», заключенный с белорусской страховой организацией, действительный по сроку действия, без исправлений, оформленный на транспортное средство, на котором он следует.

В отношении иностранного транспортного средства, водитель (владелец) которого участвует в дорожном движении на территории Республики Беларусь, предусмотрена обязанность иметь договор обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Заключенный договор страхования, может быть в виде трех документов:

либо «Зеленая карта» (документом является страховой сертификат, который приобретается водителем в стране гражданской принадлежности и регистрации транспортного средства),

(документом является страховой сертификат, который приобретается водителем в стране гражданской принадлежности и регистрации транспортного средства), либо полис пограничного страхования (документом является страховой полис, который может заключаться непосредственно при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска с белорусским страховщиком),

(документом является страховой полис, который может заключаться непосредственно при въезде в Республику Беларусь в пункте пропуска с белорусским страховщиком), либо договор внутреннего страхования (документом является страховое свидетельство и заключаются с любой страховой организацией на территории Республики Беларусь), в том случае, если вышеперечисленные договоры не были заключены при въезде в Республику Беларусь или срок их действия истек на территории нашей страны.

Контроль за наличием договоров страхования транспортных средств, при пересечении ими государственной границы возложен на сотрудников органов пограничной службы, которые требуют их предъявления при выезде транспортного средства из Республики Беларусь.

Иностранный гражданин при въезде на территорию Республики Беларусь сам вправе выбрать себе страховщика для заключения соответствующего вида договора, поэтому при въезде на территорию нашей страны его предъявление сотруднику органов пограничной службы не требуется.

Но, как часто бывает, наши и иностранные граждане в силу различных обстоятельств при выезде из Беларуси не могут предъявить сотрудникам погранслужбы действительные договоры страхования на автомобили. Кто-то забыл или не захотел его приобрести, у кого-то закончился срок действия, а кто-то предъявляет его копию или банально утерял. И если в отношении белорусских граждан все просто, им откажут в выезде и возвратят обратно в Республику Беларусь или им на месте предложат приобрести страховой сертификат «Зеленая карта» у представителя страховщика, как правило, в кассе «Беларусбанка», расположенной в пункте пропуска, то с иностранными гражданами все намного сложнее.

Отсутствие договора обязательного страхования при выезде из страны означает, что иностранное транспортное средство незаконно участвовало в дорожном движении на территории Республики Беларусь, тем самым водитель (владелец) совершил правонарушение, предусмотренное ч.4 ст. 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Наказание за это серьезное – штраф в размере до 20 базовых величин. Иностранец привлекается к административной ответственности со всеми сопутствующими этому процессу неудобствами и правовыми последствиями.

Также следует знать, что копия (ксерокопии, факсы, фотографии на телефоне и т.д.) страхового свидетельства, полиса или сертификата не является официальным документом, на контроль необходимо предъявлять только оригинал заключенного договора страхования.

Но еще хуже ситуация, когда на пограничном контроле предъявляется договор страхования с внесенными исправлениями, например, исправленными сроками действия. Все дело в том, что любой бланк договора страхования является официальным документом и исправления в нем рассматриваются, как подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях использования такого документа самим исполнителем или другим лицом. Гражданин, исправляющий дату в договоре страхования, совершает преступление, предусмотренное ч.1 ст. 380 Уголовного Кодекса Республики Беларусь. Наказание — общественные работы, или штраф, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест, или ограничением свободы на срок до двух лет. Стоит ли экономить 6 долларов США (столько стоит двухнедельный полис) и получить два года лишения свободы? Вопрос риторический.

Страхование ответственности владельцев автомобильного транспорта в первую очередь необходимо для самих владельцев.

К страховому случаю по договору страхования относится исключительно транспортное происшествие на автодороге, результатом которого становится нанесенный вред жизни и здоровью, ущерб автотранспорту в зависимости от степени повреждений. Ремонт незастрахованного автомобиля, затраты на лечение в чужой стране могут обойтись в значительную сумму.