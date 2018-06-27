​Российская компания причинила ущерб агрокомбинату «Дзержинский»

Руководителя российской коммерческой компании обвиняют в том, что он незаконно завладел имуществом ОАО «Агрокомбинат Дзержинский», сообщает прокуратура Дзержинского района.

В декабре 2015 года российская компания заключила договор с агрокомбинатом на поставку мясной продукции собственного производства. Для создания видимости платежеспособности возглавляемого предприятия руководитель компании частично оплатил полученный из Беларуси товар, при этом заранее не намеревался производить окончательный расчет.

Подозреваемый нанёс ущерб белорусскому предприятию на сумму более 130 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя российского предприятия по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси.