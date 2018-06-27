Поиски пропавшей детской футбольной команды продолжаются в Таиланде

В Таиланде уже пятые сутки продолжаются поиски детской футбольной команды. К операции присоединяются зарубежные специалисты.

Как мы уже сообщали, ребята возвращались с тренировки через семикилометровую пещеру. В сухой сезон сюда часто приезжают туристы. Но сейчас, когда идут дожди, ходить здесь опасно: подземный тоннель затапливает. Юных футболистов и их тренера ищут уже сотни людей. Сегодня приехали боевые пловцы спецназа США, а также специалисты из Британии.