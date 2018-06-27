​Взрыв в жилом доме в Бремене унёс жизни трёх человек

Взрыв произошёл в жилом доме в Бремене: жертвами стали как минимум три человека (среди них семилетний ребёнок).

ЧП случилось на чердаке. Что стало причиной, пока не ясно. Однако ударная волна была такой силы, что повреждены оказались соседние здания, а обломки дома разлетелись в радиусе 50 метров. После взрыва начался пожар, к месту аварии съехались спасатели. Они эвакуировали людей и потушили пламя. Расследованием происшествия занялась полиция.