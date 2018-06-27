​Очередь из 500 грузовиков образовалась на границе с Литвой из-за сбоя в программном обеспечении

Очередной сбой программного обеспечения у литовцев произошёл сегодня. На границе соседи полностью остановили оформление.

Очереди образовались в «Камменом логе» и «Лоше». Сейчас там стоят несколько десятков легковых автомобилей и около 500 грузовиков. В настоящее время оформление документов возобновили, но на границе предупреждают, что перед большими выходными выезжать в Европу надёжнее в польском направлении. У литовцев сбои происходят всё чаще.