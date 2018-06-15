С 27 июня в Шарковщинском районе снят временный запрет на посещение лесов

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», рассмотрев ходатайства Государственного лесохозяйственного учреждения «Дисненский лесхоз» от 26 июня 2018 года №1422 о возможности снятия временного запрета посещения лесов на территории Шарковщинского района, Шарковщинский районный исполнительный комитет решил:

Снять с 27 июня 2018 года временный запрет на посещение гражданами лесов на территории Шарковщинского района.

Напоминаем гражданам, что разведение в лесу костров запрещено и получить штраф за это можно и в то время, когда нет никаких запретов на посещение лесов. Достаточно сделать это в неположенном месте. Это может обойтись в 12 базовых величин, или 294 рубля.