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С 27 июня в Шарковщинском районе снят временный запрет на посещение лесов

28.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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С 27 июня в Шарковщинском районе снят временный запрет на посещение лесовНа основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», рассмотрев ходатайства Государственного лесохозяйственного учреждения «Дисненский лесхоз» от 26 июня 2018 года №1422 о возможности снятия временного запрета посещения лесов на территории Шарковщинского района, Шарковщинский районный исполнительный комитет решил:

Снять с 27 июня 2018 года временный запрет на посещение гражданами лесов на территории Шарковщинского района.

Напоминаем гражданам, что разведение в лесу костров запрещено и получить штраф за это можно и в то время, когда нет никаких запретов на посещение лесов. Достаточно сделать это в неположенном месте. Это может обойтись в 12 базовых величин, или 294 рубля.

К сведению. Узнать, в какие регионах введен запрет посещения лесного фонда, можно на официальном сайте Министерства лесного хозяйства — www.mlh.by — в рубрике «Правила поведения в лесу». Здесь опубликована специальная интерактивная карта Беларуси, на которой регионы, где на данный момент действует запрет, отмечены красным цветом. Кроме того, на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям — www.mchs.gov.by, а также в специальном мобильном приложении «Помощь рядом».

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