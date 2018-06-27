МНС: ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не планируется

Ставки НДС в Беларуси в 2019 году изменять не планируется. Это предусмотрено законопроектом по комплексной корректировке Налогового кодекса, сообщила заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Ставки НДС планируется сохранить на действующем уровне", - отметила замминистра. Предусмотрено также, что индивидуальные предприниматели получат возможность исчислять НДС "по отгрузке".

По словам Эллы Селицкой, межведомственная рабочая группа по комплексной корректировке Налогового кодекса обсуждала различные варианты возможной отмены ограничений на вычет "входного" НДС. Поскольку это неизбежно повлечет потери бюджета, рассматривались компенсационные меры, в частности, установление в качестве отчетного периода по НДС календарного квартала для всех плательщиков.

При этом учитывалось мнение всех министерств, ведомств, местных органов власти. "При рассмотрении предложенных вариантов было принято решение на сегодняшнем этапе сохранить как порядок осуществления налоговых вычетов, так и возможность плательщикам выбирать отчетный период (месяц или квартал)", - сообщила Элла Селицкая.