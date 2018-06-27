Mastercard, McDonald’s и Coca-Cola меняют с сервисом Masterpass представление о платежах

Mastercard представила проекты по внедрению платформы Masterpass в онлайн-сервисы McDonald's и Coca-Cola в Турции.

Платежная система активировала функцию оформления заказов внутри чат-бота McDonald’s в мессенджере Facebook, а в партнерстве с турецким подразделением Coca-Cola запустила первое коммерческое B2B решение Masterpass. Эти проекты были анонсированы на конференции Money 20/20 Europe (Амстердам, 2018).

Чат-бот McDonald's – первый в мире чат-бот со встроенным сервисом Masterpass

Любители бургеров в Турции теперь смогут делать свои заказы в чат-боте в мессенджере Facebook и оплачивать их с помощью Masterpass, совершая безопасные и быстрые электронные транзакции одним кликом.

Решение, предложенное Mastercard в сотрудничестве с McDonald's, отличается от других тем, что позволяет провести оплату, не выходя из чата. Пользователи могут найти чат-бот ресторана во вкладке поиска в мессенджере и начать переписку, чтобы разместить заказ. После выбора покупки клиент нажимает кнопку «оплатить». Авторизация платежа проходит моментально с помощью Masterpass – без дополнительных СМС-подтверждений. Номер телефона и одноразовый код потребуется ввести только во время регистрации при первом знакомстве с чат-ботом.

Практическое решение для цифровых платежей Mastercard позволяет пользователям с удобством и удовольствием оформлять онлайн-покупки. Им достаточно выбрать карту из списка сохраненных в Masterpass. При этом нет необходимости повторно вводить информацию после первоначальной регистрации.

Masterpass для B2B клиентов Coca-Cola

Новый сервис позволит Coca-Cola в Турции принимать оплату заказов от торговых компаний с помощью Masterpass. Представитель Coca-Cola доставляет заказ в магазин и с помощью мобильного приложения оформляет платеж. Клиент получает одноразовый СМС-пароль и сообщает его представителю Coca-Cola, после чего нужная сумма списывается с карты клиента, сохраненной в Masterpass. Если это первая сделка с Coca-Cola, торговой компании необходимо заключить контракт, на основании которого ее зарегистрируют в системе.

Coca-Cola получит множество преимуществ от внедрения этого решения, начиная со снижения рисков и издержек, связанных с использованием наличных, заканчивая повышением операционной эффективности при оплате картами через автоматизацию и упрощения процессов платежей. Это решение также устранит затраты на обслуживание POS-терминалов и увеличит обороты эквайринга, сделав управление транзакциями еще проще. Клиенты Coca-Cola в Турции смогут добавлять свои карты в Masterpass и легко подтверждать транзакции с помощью одноразового кода, полученного по СМС.

Справка