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"Мы не играли, как чемпионы мира". Сборная Германии обратилась к болельщикам

28.06.2018 13:18 — Разное | Партизан  
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Сборная Германии по футболу обратилась к поклонникам после резонансного вылета по итогам группового этапа чемпионате мира. В своем квартете "бундесманншафт" набрала лишь три очка и заняла последнее место.

Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проводится каждые четыре года, и мы так много планировали. Нам жаль, что мы не играли, как чемпионы мира, поэтому заслуживаем вылета из турнира. Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах. В Рио-2014 мы праздновали вместе. Но спорт включает в себя поражения и признание, когда противники были лучше. Мы поздравляем Швецию и Мексику с выходом из группы и Южную Корею со вчерашней победой. Благодарим Россию за гостеприимство! — как сообщает "Чемпионат", говорится в официальном твиттере команды.


 
 
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Сборная Германии по футболу обратилась к поклонникам после резонансного вылета по итогам группового этапа чемпионате мира. В своем квартете "бундесманншафт"...
 
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