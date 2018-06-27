"Мы не играли, как чемпионы мира". Сборная Германии обратилась к болельщикам

Уважаемые болельщики! Мы так же разочарованы, как и вы! Чемпионат мира проводится каждые четыре года, и мы так много планировали. Нам жаль, что мы не играли, как чемпионы мира, поэтому заслуживаем вылета из турнира. Ваша поддержка была великолепной как в Германии, так и на стадионах. В Рио-2014 мы праздновали вместе. Но спорт включает в себя поражения и признание, когда противники были лучше. Мы поздравляем Швецию и Мексику с выходом из группы и Южную Корею со вчерашней победой. Благодарим Россию за гостеприимство! — как сообщает "Чемпионат", говорится в официальном твиттере команды.



