Дом на ремонте. Можно ли не переплачивать, обновляя квартиру?

План

Первым делом составьте план работ и смету. Идёт ли речь о капитальной переделке в квартире с выравниванием стен и полов, заменой электропроводки, сантехники, окон или можно обойтись переклейкой обоев, обновлением потолков и т. п.?

Какой бы вариант вы ни выбрали, для расчёта необходимого количества материалов и стоимости работ (если ремонт будут делать нанятые мастера) надо замерить квартиру и составить дизайн-проект - не в голове, а в виде чертежей на бумаге. Пусть непрофессионально, но с цифрами и метками: где будут розетки, где - полки и т. д. Можно прибегнуть к помощи дизайнера, но это серьёзно повысит стоимость небольшого ремонта. Правда, дизайнеры утверждают: они дают клиенту возможность воспользоваться всеми своими персональными скидками в магазинах стройматериалов и декора, так что сам дизайн-проект обходится бесплатно или даже помогает сэкономить. Одно «но»: едва ли это поможет, если у вас суперэкономный вариант ремонта типовой «однушки» или «двушки», причём косметический. А вот при большом ремонте, серьёзных перепланировках смысл подумать о дизайн-проекте есть.

Что бесплатно

Бесплатно дизайн кухни или ванной комнаты вам могут сделать в целевых магазинах при покупке там кухонной мебели или сантехники. В качестве бонуса к проекту интерьера вам также помогут рассчитать необходимое количество материалов: плитки, обоев, краски, фурнитуры и т. д.

Правда, мебель, плитка и сантехника зачастую дешевле в строительных гипермаркетах. К тому же, если вы делаете мебель на заказ, в размер кухни, вам придётся ждать минимум месяц. В строймаркете или мебельном магазине кухню можно собрать из готовых ящиков и шкафов разного размера или купить готовую. Из-за этого появился зазор в 4 см между окном и бакалейным шкафом? Зато разница в цене - в 5-10 раз в вашу пользу.

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Все оптом

Посетите несколько магазинов, сравните цены, изучите дополнительные услуги. В некоторых гипермаркетах вам бесплатно распилят стройматериалы или окантуют ковровое покрытие, в других ничего не возьмут за доставку и т. д. Закупать материалы лучше в одном месте. Учтите все мелочи: за баночкой клея или кисточкой нужного размера в сетевой магазин с его демократичными ценами не будешь ездить по нескольку раз. А докупать в магазинах «по соседству» дороже: цены там обычно на 25-30% выше.

Некоторые виды работ, связанные с электрикой или установкой сантехники, лучше доверить профессионалам. Мастеров ищите у тех, кто уже сделал ремонт, и вы способны оценить результат. С прорабом чётко оговаривайте сроки и не делайте полную предоплату. Авансы лучше вносить маленькими суммами, а все недостающие материалы и инструменты для работы покупать самим.

Делаете ремонт самостоятельно? Не забудьте купить удобные шпатели, разглаживающие валики, а главное - правильно подбирайте клей с учётом типа обоев и поверхности, на которую их будете клеить. Хороший, качественный клей и шпатель позволят надёжно проклеить все сложные места, в том числе углы, арки и т. д., а качественные кисточки и валики - нанести краску ровными слоями. Иначе потом придётся постоянно подклеивать отходящие от стен обои или «любоваться» потёками краски на дверях или плинтусах.