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Как поступить в гимназию в 2018 году

28.06.2018 13:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Как поступить в гимназию в 2018 году
В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. © / Фото из открытых источников

В новом учебном году в столице планируется открытие более 850 первых классов, которые примут свыше 23 тыс. детей. Новшеством в нынешнем году стала отмена экзаменов для поступления в гимназии на базовом уровне.

Заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марина ЮРКЕВИЧ разъяснила, как будет происходить зачисление в гимназии.

  • Какие документы необходимы при поступлении в первый класс в школу по месту жительства? И. Реут

- До 28 августа родителям (законному представителю) будущего первоклассника, который постоянно проживает в данном микрорайоне или зарегистрирован на срок не менее одного года, необходимо подать заявление на имя руководителя учреждения общего среднего образования, представить медицинскую справку о состоянии здоровья и свидетельство о рождении ребенка. На сайтах учреждений, управлений образования размещен график работы приемной комиссии. Прием документов организован как в первой, так и во второй половине дня.

 

  • Каков алгоритм действий, если ребенок не проживает в микрорайоне, закрепленном за школой или гимназией? А. Логвин

Как поступить в гимназию в 2018 году Можно ли отдать ребенка в гимназию не по прописке?
- Родители до 28 августа вправе подать заявление о зачислении на возможные свободные места во время личного приема у руководителя учреждения образования по предварительной записи. Решение о зачислении таких детей принимает не руководитель учреждения лично, а специально созданная комиссия. Комиссия также сможет решать возникающие спорные вопросы при приеме документов. Поступившие заявления будут рассматриваться 28 и 29 августа, после этого родителей проинформируют об итогах зачисления.

Желание родителей

  • Примут ли в школы Минска детей из Минского района? О. Пастревич

- За такими детьми также закреплены учреждения образования. Жителям Минского района, как и минчанам, гарантировано учебное место. Но при желании родители вправе подать заявление о зачислении в другие учебные заведения на свободные места.

 

  • Стоит ли волноваться родителям, которые не могут подать документы в начале кампании - июне или июле? Е. Горбач

- Документы принимаются до 28 августа. Если ребенок постоянно проживает или зарегистрирован не менее года в данном микрорайоне, место за ним сохраняется.

 

  • Какие критерии учитываются при зачислении детей на свободные места в учреждениях образования? А. Лозовская

- Преимущественное право на зачисление на свободные места имеют дети, чьи старшие братья или сестры уже обучаются в данной школе или гимназии, а также дети штатных сотрудников учреждения образования. При прочих равных условиях также будет учитываться очередность подачи заявления.

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Оптимальный вариант

  • Будут ли зачислять детей на свободные места в гимназиях, где нет начальной школы? А. Мытник

- Школа возле дома - оптимальный вариант для первой ступени обучения. Учебные программы в школах и гимназиях практически не различаются, есть возможность изучать определенные предметы на повышенном уровне. Гимназическое образование начинается только с десятого класса. В Минске до недавнего времени насчитывалось пять гимназий, где не было первых классов. Теперь их осталось три: №41, №42 и №25. Гимназии №13 и №27 будут набирать первоклассников. Что касается гимназии №41, то там нет условий для размещения начальных классов. Со временем, когда в Московском районе появятся новые учреждения и гимназия сможет переехать, здание будет отдано под начальную школу. На сегодняшний день принимается решение о том, чтобы дети из домов, по прописке относящихся к 41-й гимназии, могли обучаться в близлежащих учреждениях Октябрьского района. За гимназией №42 не закреплен микрорайон, поскольку она расположена в окружении административных зданий и на одной базе с юридическим колледжем. Сейчас гимназия №25 находится не по своему основному адресу. Как ожидается, через год она переедет, а пока принимает детей из начальной школы №39 Заводского района. Каждое управление образования разработало маршрут для всех детей, которые не попадают по «всеобучу» в эти гимназии. Также до 28 августа родители вправе на личном приеме у руководителя подать заявления о зачислении на возможные свободные места в пятые классы.

 

  • При приеме документов в пятые классы гимназий будут ли учитываться полученные отметки за курс начальной школы? Н. Лавринович

- Вступительные испытания в пятые классы гимназий отменены. Все дети, которые обучались в четвертых классах, вне зависимости от отметок переходят на новую ступень обучения. При наличии свободных мест будут приниматься и дети из других районов. Задача руководителя учреждения - обеспечить учебный процесс. Возможно, некоторые параллели перейдут на обучение во вторую смену. Вступительные экзамены в десятые классы гимназий пройдут 7 и 9 августа, 11 августа - резервный день.

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  • Преимущественное право на зачисление на свободные места в школах и гимназиях имеют только дети педагогов?  А. Лапец

- Речь идет о всех штатных работниках учреждений.

 

Учет детей

  • Как определялось закрепление учреждений за микрорайонами?  О. Легчилова

- В городе ведется учет детей и подростков, подлежащих обучению на уровне общего среднего и специального образования. На основании этих данных администрации районов принимали решение о закреплении определенных домов за конкретным учреждением образования. Возможно, некоторые дети еще на год останутся в дошкольных учреждениях или им по состоянию здоровья будет предоставлена отсрочка. Таким образом, в конце лета станет понятно, сколько свободных мест будет в первых классах.

 

  • Можно ли подавать заявления в несколько учреждений образования? Кто вправе подавать документы для приема в первые классы? С. Сурко

- Если у родителей есть такое желание, они могут подавать заявления в несколько учреждений образования. Но в первую очередь в школу или гимназию принимаются дети по постоянному месту жительства.

При подаче документов присутствие ребенка не обязательно. Документы могут подавать только родители (законные представители), а не дедушки и бабушки.

 

  • Каков возраст поступления ребенка в первый класс?  В. Зяблова

- В первый класс принимаются дети, которым на 1 сентября соответствующего учебного года исполняется шесть и более лет. По желанию одного из законных представителей допускается зачисление ребенка, которому шесть лет исполнится с 1 по 30 сентября соответствующего учебного года. Вступительные испытания не предусмотрены.

 

  • Будут ли открываться интегрированные классы? И. Кучер

- Такие классы появятся в каждом районе. Если в учреждении образования, куда ребенок относится по месту жительства, нет такой возможности, управление образования района направит его в другую школу. Как правило, такие классы находятся в шаговой доступности.

 
Теги: Минск
 
 
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Заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Марина ЮРКЕВИЧ разъяснила, как будет происходить зачисление в гимназии.
 
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