К выходным в Беларуси похолодает

«Последний день рабочей недели ещё будет тёплым, а в предстоящие выходные существенно похолодает», – рассказали в Белгидромете.



В субботу и воскресенье по стране ожидаются дожди, местами сильные. Температура воздуха днём прогреется не более 20 градусов. В отдельных районах будет сильный порывистый ветер.

