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К выходным в Беларуси похолодает
«Последний день рабочей недели ещё будет тёплым, а в предстоящие выходные существенно похолодает», – рассказали в Белгидромете.
В субботу и воскресенье по стране ожидаются дожди, местами сильные. Температура воздуха днём прогреется не более 20 градусов. В отдельных районах будет сильный порывистый ветер.
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«Последний день рабочей недели ещё будет тёплым, а в предстоящие выходные существенно похолодает», – рассказали в Белгидромете.
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