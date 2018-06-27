NHL: белорусы из «молодёжки» будут тренироваться в лагере «Нэшвилла» и «Филадельфии»

Владислав Ерёменко тренируется в лагере новичков клуба «Нэшвилл». Тренировочный лагерь развития проходит всю неделю, на лёд выходят 36 хоккеистов, среди которых и защитник молодежной сборной Беларуси. Ерёменко был задрафтован «Нэшвиллом» под 151-м номером.

Прошлый сезон он провел в Западной лиге Канады в составе «Калгари» (в 63-х матчах набрал 41 очко).

И сегодня же в тренировочный лагерь «Филадельфии» отправился Максим Сушко: белорусский нападающий попал в число 33-х новичков, приглашенных клубом.