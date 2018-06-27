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За чертой бедности живут более пяти миллионов жителей Италии
28.06.2018 13:16 — Разное | Ежедневник
В Италии отмечено рекордное за последние 12 лет число людей, живущих за чертой бедности.
Специалисты отмечают, что каждый 12-й итальянец не имеет средств к существованию, а на юге страны – каждый десятый.
Причины тому стал кризис 2008 года, который и привел к самой глубокой и затяжной рецессии в послевоенной истории страны.
"Ситуация абсолютно неприемлема, программу "дохода гражданина" необходимо запускать немедленно, и мы уже знаем, где взять на это деньги в бюджете", – заявил министр труда, экономического развития и социальной политики Италии Луиджи ди Майо.
При этом оппозиция постоянно напоминает об огромных долгах Италии, которые составляют 132% ВВП.
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В Италии отмечено рекордное за последние 12 лет число людей, живущих за чертой бедности.
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