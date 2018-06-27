Минздрав предупреждает об осложнении эпидситуации в Конго и Индии

Минздрав Беларуси предупреждает об осложнении эпидемиологической ситуации в Демократической Республике Конго (ДРК) и Индии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

По информации Минздрава ДРК, в стране на 9 июня зарегистрировано 66 случаев заболевания лихорадкой Эбола, из них 38 лабораторно подтверждены, 28 случаев - с летальным исходом. Заболевание выявлено у трех медработников.

В Индии регистрируется вспышка заболевания, вызванного вирусом Нипах. На юге страны 14 человек умерли от инфекции, вызванной этим вирусом.

Министерство здравоохранения Беларуси рекомендует учитывать данную информацию при планировании поездок в эти страны.

Вирус Эбола передается при прямом или опосредованном контакте с инфицированными биологическими жидкостями организма больного человека или животного. Заражение людей происходит через руки и предметы обихода, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями больного. Не исключен и половой путь передачи инфекции.

Природными носителями вируса Нипах являются плодоядные летучие мыши. От них могут заражаться другие животные. Поэтому нужно минимизировать контакты с животными и исключить употребление сырого пальмового сока. Вирус может передаваться от человека к человеку через слюну.





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