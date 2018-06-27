Из «Волчьих нор» – в светлое будущее

Борьба с незаконным оборотом наркотиков – одна из самых актуальных в мире. Зачастую в колонии за подобные преступления попадают совсем молодые люди. Как сделать так, чтобы, выйдя на свободу, они нашли свое место в жизни и не вернулись больше за решетку? Департамент исполнения наказаний Беларуси работает в направлении социализации осужденных, помогают получить образование и найти работу. Почему появилась такая необходимость? И как отбывают срок осужденные за наркотики?

Исправительная колония (ИК) №22 находится недалеко от города Ивацевичи Брестской области. В народе ее окрестили «Волчьи норы». В честь поселка, который был здесь до войны. Еще одно название – «тюрьма для наркоторговцев». Здесь отбывают наказание осужденные по статье 328 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконный оборот наркотических средств»). Еще в 2014 году президент Беларуси заявил о том, что необходимо ужесточить наказание за наркопреступления и создать для таких осужденных отдельную колонию. ИК №22 стала одной из них.

Сейчас наказание в «Волчьих норах» отбывают около тысячи осужденных. И 70 процентов из них – молодежь. Сергей Корней в исправительном учреждении уже четыре года. Мужчине 35 лет. И здесь его считают … стариком. Дома ждут жена и двое детей. За что попал в колонию, не признается. Говорит, по молодости и по глупости. Здесь старается времени зря не терять. Играет в местном оркестре на разных инструментах, работает на предприятии по сборке запчастей, которое находится на территории колонии. Говорит: то, что с ним случилось – самый жесткий, но важный жизненный урок.

«Самое неприятное, что было в моей жизни – это потерять родителей и попасть в тюрьму. Это самый сложный момент», – признается Сергей.

Многим осужденным нет еще и двадцати. Студент Максим Рыжко получил 14 лет усиленного режима за торговлю наркотиками. Когда выйдет на свободу, ему будет уже за 30. Но молодой человек не теряет веры в будущее. За колючей проволокой продолжает учиться. Только это дает ему надежду вернуться к нормальной жизни.

«В любом случае, я собираюсь вести добропорядочную жизнь. У меня есть перспективы и планы на будущее. Всегда хочется завести семью. Хорошую работу. Хочется побыстрее вернуться домой. Надежда не умирает никогда», – рассказал осужденный Максим Рыжко.

Получить высшее и среднее специальное образование в колонии может любой осужденный. Многие учатся на менеджеров, экономистов и психологов.

«На базе нашего учреждения организовано дистанционное обучение. Высшее образование. Также имеется ПТУ. То есть получают профессию», – пояснил заместитель начальника ИК№22 Виктор Гордейчик.

Такая колония, где отбывают наказание осужденные за наркотики, появилась недавно. Главная цель – помочь им избавиться от наркозависимости. На территории колонии отдельный корпус – медицинская часть с современным оборудованием, и квалифицированный персонал. Медики признаются, что к таким «пациентам» нужен особый подход. Иногда приходится быть не только врачом, но и психологом. Ведь часто наркозависимые люди могут попросту симулировать. Но те, кто нуждаются в лечении, получают необходимую помощь. Также в качестве реабилитации – трудотерапия. Работают осужденные, в основном, на местном деревообрабатывающем предприятии. В белорусских СМИ появилась новость: впервые в стране осужденная получила диплом о высшем образовании в колонии.

Мини-проект по дистанционному и модульному обучению в Беларуси запустили недавно. Так пытаются помочь осужденным получить профессию, а значит, шанс трудоустроиться и наладить жизнь. Первой «ласточкой» стала колония в городе Гомель. Кристина – одна из участниц проекта. Девушка не доучилась в институте и попала в колонию. Казалось бы, о дипломе можно забыть. Но осужденная все же получила специальность и стала дипломированным бухгалтером. Кристина уверена, что образование ей пригодится. Хотя до конца срока еще восемь лет.

«Это еще одна ступенька в жизни. Мне не просто для корочки. Просто для корочки я бы, наверное, не училась. Это зря выброшенные деньги. Это знания. В жизни главное не останавливаться, главное учиться. Это…шанс», – призналась осужденная Кристина Смычкова.

В колонии №4 высшее образование получают еще около 20 девушек. Правда, желающих гораздо больше. Но обучение не всем по карману – за год выходит примерно 600 долларов. За многих такие деньги выплачивают родственники. У самих осужденных совсем другие расходы.

«Практически каждая осужденная у нас имеет исполнительные листы, – поясняет заместитель начальника ИК №4 Елена Лукомская. – То есть она обязана возмещать либо расходы на содержание детей, которые находятся на государственном обеспечении, либо ущерб, причиненный преступлением».

Право получать высшее образование осужденные имели и прежде. Но возможности такой не было. Теперь же практически во всех колониях появились компьютерные классы и интернет. Пользоваться можно только ресурсами института. Лекции – в электронном формате. Осужденные получают обычные дипломы.

«Он государственного образца. Нигде не фигурирует, что он был получен в местах лишения свободы. Котируется он также, как любой другой диплом, полученный на свободе. Дает равные шансы и равные возможности», – объяснила координатор проекта «Образование открывает двери» Марина Малинина.

Организаторы проекта уверены: для осужденных это возможность доказать, что они готовы исправляться и жить по-новому. Сейчас координаторы проекта работают над тем, чтобы сделать высшее образование доступней. Возможно, скоро некоторые смогут получать его за бюджетный счет. Существуют и другие способы социализации осужденных, которые уже дают плоды.

По статистике, рецидивов правонарушений за прошлый год стало меньше на восемь процентов. Для тех, кто действительно исправляется, существуют так называемые «социальные лифты». То есть наказание меняют на более мягкое, а после выхода на свободу помогают найти работу. Для таких этого скоро появятся специальные сельхозпредприятия.

«Мы поможет ему в плане восстановления документов, оказания помощи медицинской, оказания помощи с жильем. Если он захочет там остаться. Если у него нет нигде никого и он потерял свои социальные связи», – говорит начальник Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Сергей Дорошко.

В таких хозяйствах бывшие заключенные будут выращивают овощи и производить мясо-молочную продукцию. Уйти оттуда смогут в любой момент. Как только найдут другое место работы.