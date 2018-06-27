|
Из «Волчьих нор» – в светлое будущее
28.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Борьба с незаконным оборотом
Исправительная колония (ИК) №22 находится недалеко от города Ивацевичи Брестской области. В народе ее окрестили «Волчьи норы». В честь поселка, который был здесь до войны. Еще одно название – «тюрьма для наркоторговцев». Здесь отбывают наказание осужденные по статье 328 Уголовного кодекса Беларуси («Незаконный оборот наркотических средств»). Еще в 2014 году президент Беларуси заявил о том, что необходимо ужесточить наказание за наркопреступления и создать для таких осужденных отдельную колонию. ИК №22 стала одной из них.
Сейчас наказание в «Волчьих норах» отбывают около тысячи осужденных. И 70 процентов из них – молодежь. Сергей Корней в исправительном учреждении уже четыре года. Мужчине 35 лет. И здесь его считают … стариком. Дома ждут жена и двое детей. За что попал в колонию, не признается. Говорит, по молодости и по глупости. Здесь старается времени зря не терять. Играет в местном оркестре на разных инструментах, работает на предприятии по сборке запчастей, которое находится на территории колонии. Говорит: то, что с ним случилось – самый жесткий, но важный жизненный урок.
Многим осужденным нет еще и двадцати. Студент Максим Рыжко получил 14 лет усиленного режима за торговлю наркотиками. Когда выйдет на свободу, ему будет уже за 30. Но молодой человек не теряет веры в будущее. За колючей проволокой продолжает учиться. Только это дает ему надежду вернуться к нормальной жизни.
Получить высшее и среднее специальное образование в колонии может любой осужденный. Многие учатся на менеджеров, экономистов и психологов.
Такая колония, где отбывают наказание осужденные за наркотики, появилась недавно. Главная цель – помочь им избавиться от наркозависимости. На территории колонии отдельный корпус – медицинская часть с современным оборудованием, и квалифицированный персонал. Медики признаются, что к таким «пациентам» нужен особый подход. Иногда приходится быть не только врачом, но и психологом. Ведь часто наркозависимые люди могут попросту симулировать. Но те, кто нуждаются в лечении, получают необходимую помощь. Также в качестве реабилитации – трудотерапия. Работают осужденные, в основном, на местном деревообрабатывающем предприятии. В белорусских СМИ появилась новость: впервые в стране осужденная получила диплом о высшем образовании в колонии.
Мини-проект по дистанционному и модульному обучению в Беларуси запустили недавно. Так пытаются помочь осужденным получить профессию, а значит, шанс трудоустроиться и наладить жизнь. Первой «ласточкой» стала колония в городе Гомель. Кристина – одна из участниц проекта. Девушка не доучилась в институте и попала в колонию. Казалось бы, о дипломе можно забыть. Но осужденная все же получила специальность и стала дипломированным бухгалтером. Кристина уверена, что образование ей пригодится. Хотя до конца срока еще восемь лет.
«Это еще одна ступенька в жизни. Мне не просто для корочки. Просто для корочки я бы, наверное, не училась. Это зря выброшенные деньги. Это знания. В жизни главное не останавливаться, главное учиться. Это…шанс», – призналась осужденная Кристина Смычкова.
В колонии №4 высшее образование получают еще около 20 девушек. Правда, желающих гораздо больше. Но обучение не всем по карману – за год выходит примерно 600 долларов. За многих такие деньги выплачивают родственники. У самих осужденных совсем другие расходы.
«Практически каждая осужденная у нас имеет исполнительные листы, – поясняет заместитель начальника ИК №4 Елена Лукомская. – То есть она обязана возмещать либо расходы на содержание детей, которые находятся на государственном обеспечении, либо ущерб, причиненный преступлением».
Право получать высшее образование осужденные имели и прежде. Но возможности такой не было. Теперь же практически во всех колониях появились компьютерные классы и интернет. Пользоваться можно только ресурсами института. Лекции – в электронном формате. Осужденные получают обычные дипломы.
Организаторы проекта уверены: для осужденных это возможность доказать, что они готовы исправляться и жить по-новому. Сейчас координаторы проекта работают над тем, чтобы сделать высшее образование доступней. Возможно, скоро некоторые смогут получать его за бюджетный счет. Существуют и другие способы социализации осужденных, которые уже дают плоды.
По статистике, рецидивов правонарушений за прошлый год
«Мы поможет ему в плане восстановления документов, оказания помощи медицинской, оказания помощи с жильем. Если он захочет там остаться. Если у него нет нигде никого и он потерял свои социальные связи», – говорит начальник Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси Сергей Дорошко.
В таких хозяйствах бывшие заключенные будут выращивают овощи и производить мясо-молочную продукцию. Уйти оттуда смогут в любой момент. Как только найдут другое место работы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как в Беларуси осужденным за наркотики дают билет в новую жизнь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)