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В Беларуси в выходные похолодает

28.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Беларуси в выходные похолодает

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 

"Последний день рабочей недели еще будет теплым, а в предстоящие выходные существенно похолодает", - сказали в Белгидромете.
В пятницу, 29 июня, ночью погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет в основном без осадков. Днем территория Беларуси окажется под влиянием фронтального раздела. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов тепла.
В субботу, 30 июня, погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать холодная воздушная масса с севера Скандинавии. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Местами ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от плюс 9 по северо-западу до плюс 18 по юго-востоку страны. Днем будет в основном 12-19 градусов тепла, по юго-востоку местами - плюс 20-22.
В воскресенье, 1 июля, Беларусь окажется под влиянием системы активных фронтальных разделов. Ночью в основном по востоку, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди, местами сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах дожди будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем будет в основном 11-17 градусов выше нуля, лишь по востоку страны - плюс 18-20 градусов.
В понедельник, 2 июля, погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт и холодная неустойчивая воздушная масса. Будет в основном облачно, временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 11-18 градусов тепла.
Во вторник, 3 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - 13-20 градусов тепла. 
БелТА.
 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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