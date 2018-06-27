В Беларуси в выходные похолодает





Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Последний день рабочей недели еще будет теплым, а в предстоящие выходные существенно похолодает", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 29 июня, ночью погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Будет в основном без осадков. Днем территория Беларуси окажется под влиянием фронтального раздела. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - 24-30 градусов тепла.

В субботу, 30 июня, погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать холодная воздушная масса с севера Скандинавии. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Местами ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит от плюс 9 по северо-западу до плюс 18 по юго-востоку страны. Днем будет в основном 12-19 градусов тепла, по юго-востоку местами - плюс 20-22.

В воскресенье, 1 июля, Беларусь окажется под влиянием системы активных фронтальных разделов. Ночью в основном по востоку, утром и днем на большей части территории страны ожидаются дожди, местами сильные дожди. Ночью и утром в отдельных районах дожди будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля. Днем будет в основном 11-17 градусов выше нуля, лишь по востоку страны - плюс 18-20 градусов.

В понедельник, 2 июля, погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт и холодная неустойчивая воздушная масса. Будет в основном облачно, временами ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 11-18 градусов тепла.

Во вторник, 3 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, днем - 13-20 градусов тепла.

БелТА.