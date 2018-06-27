29 июня пройдет единый День безопасности дорожного движения в Минской области.

«Пристегнись к безопасности!» - под таким девизом 29 июня пройдет единый День безопасности дорожного движения в Минской области. Мероприятие пройдет в целях профилактики последствий ДТП, пресечения нарушений правил перевозки пассажиров, особенно детей.

С начала года на территории области произошло 16 ДТП с участием детей-пассажиров, в которых 6 детей погибли и 18 получили травмы. В 6 происшествиях пострадавшие дети не были пристегнуты ремнями безопасности, а малолетние пассажиры находились в салоне автомобиля без специальных автокресел.

ГАИ напоминает, что за непристегнутый ремень согласно части 4 статьи 18.12 КоАП в отношении водителя может быть наложен штраф в размере до 1 базовой величины. А за нарушение правил перевозки детей в соответствии с частью 5 статьи 18.14 КоАП (отсутствие автокресел и других удерживающих устройств) водитель может получить штраф до 4 базовых величин.







