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Капитальный расчет. О чем надо знать, разворачивая дома строительные работы

28.06.2018 13:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Капитальный расчет. О чем надо знать, разворачивая дома строительные работы
Фото из открытых источников

Золотая жила

Материалы для черновой отделки - золотая жила для ремонтников, особенно если заказчик доверяет их покупку рабочим. Бригадир может насчитать столько мешков наливного пола, шпатлевки, грунта и т.д., сколько ему вздумается, а потом еще сказать, что купленных материалов не хватило и надо еще. Не стоит рассчитывать на чеки со строительного рынка (а ремонтники чаще всего закупаются именно там) - они могут быть «липовыми».

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Даже если своей бригаде вы предпишете отовариваться только в крупных строительных магазинах, где «фокусы» с чеками невозможны, они все равно могут вас обмануть - насчитают заранее завышенный объем материалов, после чего лишние мешки с наливным полом и бетоноконтактом отвезут своему товарищу на строительный рынок и продадут за полцены.

Вы ошибаетесь, думая, что убережете себя (и свои средства) от «карусели» с чеками, если будете покупать черновые материалы самостоятельно. Рабочие используют вышеописанную схему - назовут вам умышленно завышенное количество мешков, а потом также отвезут излишки на рынок или продадут другому заказчику.

Бывают бригады, которые в отместку за то, что вы не доверили им закупку материалов, вместо купленной вами качественной шпатлевки или наливного пола будут использовать дешевые аналоги.

Капитальный расчет. О чем надо знать, разворачивая дома строительные работы
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Схема та же

Казалось бы, уж на «косметических» материалах ремонтники вряд ли могут обмануть, ведь более-менее понятно, сколько в спальню потребуется ламината, а в ванную - плитки. Так вот - нет! Здесь действует та же схема, что и с черновыми материалами: бригадир настоятельно рекомендует заказчику купить тот же паркет или ламинат с запасом на случай, если не хватит (а докупка из другой партии может отличаться по цвету и фактуре). Куда деваются неизрасходованные упаковки с напольным покрытием? Правильно.

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И снова на рынок

Как вы уже поняли, любая уважающая себя бригада имеет «своих людей» на рынке, которые выписывают чеки на любые суммы и принимают неизрасходованные материалы. В знак благодарности рабочие приводят к ним своих заказчиков, ведь обои, плитку, линолеум и т.д. затеявшие ремонт граждане все-таки предпочитают выбирать сами. Чтобы затащить заказчика к «своим людям» на рынке, ремонтники обещают, что в этом месте его точно не обманут и, может быть, даже дадут скидку. В действительности высока вероятность, что как раз обманут и продадут товар по невыгодной цене.

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Пожизненная гарантия

Ни один бригадир никогда не признает, что его рабочие делают некачественный ремонт (даже если это правда). Поэтому своим заказчикам он обещает пожизненную гарантию. Но, после того как ремонтники получают деньги за проделанную работу, они перестают отвечать на звонки и сообщения, а при встрече могут притвориться, что и вовсе вас видят в первый раз.

Нет денег и нет работы

Сейчас уже редко, но все же бывают случаи, когда рабочие пропадают, получив аванс и не сделав даже элементарного ремонта. Определить таких мошенников несложно - за свою работу они назначают неприлично низкую цену. Расчет здесь на то, что на дешевизну «поведется» много людей (и, что самое главное, клиентов не придется долго искать), с которых можно оперативно получить деньги и скрыться.

 
 
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В июне-августе рев перфораторов и дрелей раздается из каждого подъезда. Это главное время для заработка бригад, промышляющих ремонтом. Разумеется, получить они...
 
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