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Новым председателем правления ФХБ избран Геннадий Савилов
Новости Беларуси. Избран новый председатель Федерации хоккея Беларуси. Эту должность занял 42-летний Геннадий Савилов.
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Геннадий Савилов – бывший хоккеист сборной Беларуси. Сейчас спортсмен играет за команду Президента.
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Новости Беларуси. Избран новый председатель Федерации хоккея Беларуси. Эту должность занял 42-летний Геннадий Савилов. Как сообщает БЕЛТА, в ходе конференции...
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