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В Гомеле мужчина, рыбачивший под ЛЭП, получил тяжёлые ожоги
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина, который рыбачил под ЛЭП, получил тяжелые ожоги.
Об этом сообщает «Гомельэнерго». Происшествие случилось двадцать седьмого июня. Рыбачивший мужчина приблизился удочкой к проводам ВЛ на недопустимое расстояние и получил тяжелые ожоги.
Пострадавший был госпитализирован. Устанавливается его личность.
С начала года в стране это шестой случай, когда люди получают травмы из-за ловли рыбы вблизи ЛЭП.
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Новости Беларуси. В Гомеле мужчина, который рыбачил под ЛЭП, получил тяжелые ожоги. Об этом сообщает «Гомельэнерго». Происшествие случилось двадцать седьмого...
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