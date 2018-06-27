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Мальчик раздал в роуминге интернет на $7500. Родители: «Это катастрофа»
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Все случилось по дороге в Болгарию. 11-летний парень вышел в роуминге в интернет и заодно раздал его на весь автобус,
Судя по словам Валерия Маценовича, отца мальчика, его сын и сам не знал, что это дорогое удовольствие. Зато поступил как настоящий друг: раздал интернет на весь автобус. Валерий работает водителем, а мама – медик. «Мы в сумме с женой зарабатываем около 500 долларов в месяц на двоих. 7500 долларов – это просто катастрофа. Помощи со стороны нет, – рассказывает мужчина. – Мы обращались в МТС, пока идет обсуждение вопроса, приходят данные из стран, в которых это происходило. Сейчас работают технический отдел и отдел безопасности по вопросу списания этой суммы. Ждем, молимся, надеемся, что все-таки частично нам эту сумму спишут». Сын, по словам Валерия, тоже «очень расстроен, он понял, конечно, всю эту ситуацию».
В МТС сейчас рассматривают этот случай, решения пока нет.
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Все случилось по дороге в Болгарию. 11-летний парень вышел в роуминге в интернет и заодно раздал его на весь автобус, пишет TUT.BY. Точкой доступа воспользовалось около...
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