«Такая кровь безопасней». В Беларуси развивают безвозмездное донорство

В Беларуси 96 тысяч доноров крови и ее компонентов. Каждый четвертый сдает кровь бесплатно. С каждым годом таких людей становится все больше. Специалисты считают, что так называемые «безвозмездные доноры» – безопаснее, т.к. им не за чем скрывать информацию о своих болезнях. Что в Беларуси делают для развития безвозмездного донорства? И как работают новые технологии службы крови?

Акции по безвозмездной сдаче крови



Торговый центр в Минске. Но очередь здесь образовалась не из-за сезонной распродажи. Все эти люди хотят сдать кровь. Не за деньги. А просто для того, чтобы помочь нуждающимся в этом людям. Таким способом привлекают молодежь. Например, байкеров. Ведь аварий с участием мотоциклистов становится все больше.

«Очень много людей попадает в аварии. И им требуется донорская помощь. В том году у нас ребята попали в аварию. И в этом году месяц назад в Борисове была очень крупная авария. Наш одноклубник ехал с девчонкой –и им тоже требовалась донорская кровь» – рассказывает байкер Алексей Ивончик.

Участие принимают министерства и ведомства, студенты, многие приходят целыми рабочими коллективами. «Донорство должно быть безвозмездным. Это воля человека. От души должно идти. Не за деньги. Однозначно. Тогда и кровь хорошая, и людям поможешь. И все будет хорошо» – считает донор Елена Парчук.

Сейчас парламентарии работают над законопроектом, который расширит социальные гарантии для безвозмездных доноров. Но полностью отказаться от отплаты донорской крови пока невозможно.

«Армия профессиональных доноров, так скажем, должна в общем-то присутствовать. Это и доноры тромбоцитов, и доноры редких групп крови. В этой части мы как работали, так и будем продолжать работу» – рассказывает министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко

В Беларуси проводят выездные дни донора



В выездных днях донора участвуют многие студенты. Чтобы сделать доброе дело, не нужно никуда ехать. Перед процедурой сдают необходимые анализы. Донорам дают два выходных, сладкий паек. Денег студенты не берут.

«Помочь людям тоже хочется. Если хорошая кровь, то почему бы и не поделиться, если кому-то это нужно», – говорит безвозмездный донор Юлия Барсук.

«Желающих даже очень много. Тех же студентов даже больше, чем мы можем взять за один выезд. Во время одной выездной сессии. Среди студентов у нас славится Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, медицинские учреждения. Они сдают на безвозмездной основе. Участвуют в такой акции как «Студенческий донорский марафон». От университета к университету передается такая акция», – рассказывает заведующая отделением РНПЦ «Трансфузиологии и медицинских биотехнологих Зоя Переход.

В Беларуси 27 станций переливаний крови. И каждый четвертый донор помогает безвозмездно.

«Кровь такая безопасней. Потому что, когда человек за деньги сдает кровь, это такие рыночные отношения: «я помогу, но я хочу, чтобы мне за это деньги заплатили». А когда человек сдает безвозмездно, он следит за своим здоровьем. Нет смысла умалчивать о каких-то своих проблемах», – считает социолог отделения трансфузиологической помощи Владимир Сорокин.

По статистике, в Беларуси около 70 процентов доноров – рабочие. На крупных промышленных предприятиях выездные дни донора проводят раз в квартал. Пройти осмотр у терапевта и сдать необходимые анализы можно в здравпункте завода или фабрики.

В Минске появился новый корпус городского центра трансфузиологии



Городской центр трансфузиологии. Ежегодно здесь перерабатывают больше пятнадцати тысяч литров донорской крови. Этим биологическим материалом обеспечивают городские больницы и онкологические центры. Аналогов ему нет в Беларуси. Медицинские кресла разных цветов: кровь сдают в малиновых, плазму – в желтых, тромбоциты – в зеленых. Это сделано для удобства доноров и медиков. Каждый день здесь бывает около ста человек. Сергей Корнев – почетный донор страны. Плазму сдает уже много лет.

«Жена хвалит… Она к этому так относится: всем говорит, что почетный донор. Это уже привычка. Например, ездил в отпуск, если месяц не посдаешь, что-то неважно себя чувствуешь, просто чего-то не хватает», – рассказывает почетный донор Республики Беларусь Сергей Корнев.

Из донорского зала кровь поступает в лаборатории. Здесь проводят все необходимые исследования. Отправляют биологический материал по пневматической почте. В таких специальных колбах.

«Значительно экономятся время и силы сотрудников. Доставляется кровь в неизменном виде. Внутри колбы создали специальные условия: давление и вакуум. Поэтому кровь при перемещении не повреждается», – рассказывает заведующая клинико-диагностической лабораторий Татьяна Автухова.

Специальный рентген-аппарат закупили, чтобы снизить риск отторжения крови у пациентов с низким иммунитетом. Пока он единственный в СНГ.

«Для этого кровь облучается. Она помещается в специальные контейнеры и непосредственно размещается в гнездах аппарата. В гнездах есть рентгеновская трубка. По часовому механизму крутятся все контейнеры. Время облучения составляет двести восемьдесят секунд», рассказывает заведующая отделением заготовки крови Ольга Махина. Уже летом в центре откроют новую лабораторию. Беременные женщины с гематологическими патологиями здесь будут проходить обследования и получать специальный паспорт.

«Будет указана группа крови, резус. Этих женщин будет консультировать не только трансфузиолог, но и акушер-гинеколог, иммунолог по необходимости. И все проблемы, связанные с резус-конфликтами, иммуногематологическими проблемами, они будут решаться здесь», – рассказывает Ольга Климович, заместитель главного врача по трансфузиологии 6-ой городской клинической больницы.

В новом корпусе появился и криобанк. Сейчас здесь хранятся эритроциты редких групп крови. В холодильниках и в жидком азоте. Здесь материал может находиться до тридцати лет. Весь путь компонентов крови можно отследить по единой базе. Чтобы стать почетным донором, нужно совершить двадцать безвозмездных донаций, или сорок платных.