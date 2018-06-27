Lamborghini показала первый супергибрид. Но не всем

Компания Lamborghini продемонстрировала группе избранных клиентов марки лимитированный гиперкар с заводским индексом LB48H. Особенностью автомобиля, выпуск которого, по слухам, начнется до конца текущего года, является гибридная силовая установка. Об этом со ссылкой на неназванный источник сообщает сайт TheSuperCarBlog.com .





По данным инсайдера, новый гиперкар позаимствует некоторые элементы дизайна у прототипа Terzo Millennio, представленного в ноябре прошлого года. Всего будет выпущено 63 экземпляра LB48H. Цена каждого составит 2,5 миллиона долларов. Первые поставки машины клиентам начнутся во второй половине 2019 года.

Концептуальный Terzo Millennio разработан в сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. По задумке инженеров, такой гиперкар должен оснащаться электрической силовой установкой, питающейся от комплекта «инновационных суперкондесаторов».



Концепт-кар Terzo Millennio

В роли аккумулятора выступает карбоновый монокок Terzo Millennio, который благодаря нанотрубкам способен самовосстанавливаться: заполнять микротрещины и другие повреждения особым химическим составом.

Появления гибридного суперкара в октябре прошлого года подтвердил глава Lamborghini Стефано Доменикали. Им станет купе Huracan следующего поколения, который дебютирует в 2022 году.