Геннадия Савилова избрали главой ФХБ





В Минске на отчетной конференции Федерации хоккея Беларуси произошла смена ее председателя. Место подавшего в отставку Семена Шапиро занял бывший хоккеист сборной Беларуси 42-летний Геннадий Савилов.

Новый председатель правления был избран единогласно. "Первоочередная задача – вернуть сборную в элитный дивизион, в среднесрочной перспективе – выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине", – считает Геннадий Савилов.

Савилов — известный в прошлом белорусский хоккеист. Выступал за минские "Тивали", "Юность", "Керамин", "Динамо", жлобинские "Белсталь" и "Металлург", московский ЦСКА, могилевское "Химволокно", "Гомель". Двукратный чемпион Беларуси, трехкратный серебряный и трехкратный бронзовый призер. Сейчас он играет за команду президента.