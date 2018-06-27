|
Геннадия Савилова избрали главой ФХБ
28.06.2018 13:59 — Разное | Ежедневник
В Минске на отчетной конференции Федерации хоккея Беларуси произошла смена ее председателя. Место подавшего в отставку Семена Шапиро занял бывший хоккеист сборной Беларуси 42-летний Геннадий Савилов.
Новый председатель правления был избран единогласно. "Первоочередная задача – вернуть сборную в элитный дивизион, в среднесрочной перспективе – выступить на Олимпиаде 2022 года в Пекине", – считает Геннадий Савилов.
Савилов — известный в прошлом белорусский хоккеист. Выступал за минские "Тивали", "Юность", "Керамин", "Динамо", жлобинские "Белсталь" и "Металлург", московский ЦСКА, могилевское "Химволокно", "Гомель". Двукратный чемпион Беларуси, трехкратный серебряный и трехкратный бронзовый призер. Сейчас он играет за команду президента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на отчетной конференции Федерации хоккея Беларуси произошла смена ее председателя. Место подавшего в отставку Семена Шапиро занял бывший хоккеист...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)