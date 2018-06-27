Цифровизация и инновации – в центре внимания лидских нанимателей (фото)



Темы, которые стояли на повестке дня очередного заседания Совета Лидского районного филиала ГОСН (Гродненского областного союза нанимателей), сегодня являются очень актуальными в сфере экономики. Это – цифровизация и внедрение инноваций. Напомним, Лидский районный филиал ГОСН функционирует с 2005 года. Сегодня в него входят более 40 предприятий и организаций (являющихся нанимателями), вносящих наиболее весомый вклад в экономику района.

Раз в квартал члены Совета районного филиала ГОСН, руководители этих предприятий, собираются на заседания, чтобы обсудить текущие вопросы, подвести итоги работы. Значимое место в этих мероприятиях, как правило, занимает выступление приглашенных докладчиков – ученых, наиболее авторитетных специалистов страны в сфере экономики, бизнеса, права и так далее – по самым актуальным темам, волнующим нанимателей. Традиционно выездные заседания проводятся на базе одного из предприятий Лидчины, и для директорского корпуса, составляющего основу Совета, это (ознакомление с производством, усвоение новой информации, обмен мнениями) является дополнительным полезным опытом. Недавно заседание 12 июня прошло на базе ОАО «Лидские пищевые концентраты».

1. Лидские пищеконцентраты – только натуральное сырье

Генеральный директор ОАО «Лидапищеконцентраты» Андрей Гончаров встречал участников мероприятия в фойе административного корпуса, где была устроена выставка широко известной продукции предприятия – приправ, супов, каш, киселей, кукурузных палочек. Чуть позже всем предложили ознакомиться с производством одного из этих популярных продуктов – кукурузных палочек «Хрумстик» в картонной коробке.







В ходе экскурсии участники мероприятия не только увидели, как палочки производятся и упаковываются, но и убедились, что этот продукт делают полностью из натуральных ингредиентов, без жира и масла, по уникальной технологии, освоенной еще в советские времена. Палочки реализуются не только в Беларуси, но и за рубежом, в том числе экспортировались в Россию, Армению, Грузию, Польшу.











Немало интересных фактов о деятельности предприятия участники мероприятия узнали чуть позже, непосредственно во время заседания, состоявшегося в конференц-зале завода. Как сообщил Андрей Гончаров, сегодня в ОАО «Лидапищеконцентраты» трудятся около 400 человек. Продукция выпускается под четырьмя брендами. Базовый и самый узнаваемый – «Лидкон» (он объединяет серию продуктов быстрого приготовления: супы, каши, кисели, желе, крупяные хлопья и т. д.). Под брендом «Лидские приправы» выпускаются пряности и 20 видов приправ из сырья высочайшего качества. Уникальность приправ бренда «Tvitnik» (а их уже 14 наименований) – в полном отсутствии в их составе соли и глутамата натрия. Ну, и «Хрумстик», с которым все уже познакомились ближе.

На заседании руководитель ОАО «Лидапищеконцентраты» приоткрыл завесу над совершенно новыми продуктами, которые находятся в разработке. Это – супы, не требующие варки, в стаканчиках, заправки для салатов, брикетированная гречневая каша, а также линейка продуктов функционального питания. Для совершенствования процесса производства и освоения новой продукции на этот год в ОАО «Лидапищеконцентраты» запланированы модернизация имеющегося и приобретение нового оборудования.

В заключение Андрей Гончаров привел ряд показателей, свидетельствующих об успешном развитии предприятия. Вот некоторые из них: в первом квартале, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, темп роста объема производства в ОАО «Лидапищеконцентраты» составил 121%, экспорта – 115%, среднемесячной зарплаты – 125%.





2. «Приглашаем на нашу ИТ-площадку!»

У Белорусского Парка высоких технологий, о котором все знают, сегодня имеется лишь один региональный отдел – в Гродно. Когда участникам заседания представили начальника отдела регионального развития по Гродненской области ГУ «Администрация Парка высоких технологий» Юрия Войтукевича, аудитория превратилась в само внимание, настолько велик был интерес к теме его выступления. А звучала она так: «О деятельности Парка высоких технологий. Успешное будущее вашего предприятия – цифровая трансформация экономики».

– Первые документы о создании Белорусского ПВТ были приняты в ноябре 2005 года, а первые резиденты появились в 2006-м. Таким образом, у нас, в Беларуси, был дан старт зарождению одного из крупнейших в Восточной и Центральной Европе кластеров в области ИТ. Нам уже 12 лет, – начал выступление Юрий Альфредович.

Развивая тему, докладчик отметил последние достижения компаний-резидентов ПВТ.

Затем Юрий Войтукевич рассказал об истории создания гродненского филиала Белорусского ПВТ. В качестве иллюстрации на экране, установленном в зале, появилось изображение бывших зданий погранотряда, которые были построены в начале прошлого века, расположены в центре Гродно и являются историко-культурной ценностью. После реконструкции в них разместился филиал ПВТ. Юрий Альфредович рассказал, какая здесь сейчас осуществляется деятельность, в том числе это продвижение разработок и услуг парка в регионе, содействие развитию инновационного предпринимательства, поддержка реализации проектов в сфере ИТ и т. д.





Выступающий подчеркнул, что филиал ПВТ – это не замкнутый мир, и поведал о многочисленных проводимых мероприятиях, в которых принимают участие не только состоявшиеся ИТ-специалисты, но и студенты, школьники: «В последнее время к нам даже стали приходить дети 3-4 классов!» И рассказал о тесном сотрудничестве с Гродненским государственным университетом им. Я. Купалы, о совместных проектах с ним. «Многие участники мероприятий считают площадку филиала, его территорию своим домом, своим клубом», – подчеркнул он.

Те, кто хочет посвятить себя ИТ-сфере, должны быть готовы к тому, что в ИТ-мире можно реально пробиться, если знаешь своих коллег, партнеров, конкурентов. К сожалению, об этом мало говорится, больше идет оперирование абстрактными цифрами, данными из статотчетов. Меж тем, в ИТ-бизнесе в первую очередь важны люди-лица. Поэтому, рассказывая о наиболее значительных компаниях-резидентах ПВТ и о том, на чем они специализируются, докладчик в первую очередь представил руководителей, которые являются лицом этих компаний.

В целом в компаниях-резидентах ПВТ в Гродно примерно 1,5 тысячи сотрудников.

Юрию Войтукевичу поступило немало вопросов из зала. Отвечая на них, он, в частности, коснулся таких тем, как налогообложение и преференции в сфере ИТ, возможности сотрудничества предприятий с ПВТ, привел примеры, как работает блокчейн, как внедряется в нашу жизнь искусственный интеллект, рассказал об отличии терминов «оцифровывание» и «цифровизация», о цифровой культуре у руководства, сотрудников и в целом в обществе, о том, каковы вообще перспективы внедрения ИТ-технологий у нас в самых разных сферах. Что же касается динамики внедрения цифровых технологий в бизнес, как считает Юрий Альфредович, мы не должны посыпать себе голову пеплом. Проблема оцифровывания бизнеса существует во всем мире, и в чем-то у нас дела лучше других. Вопрос на самом деле заключается в том, как грамотно подобрать решения и, соизмеряя свои возможности и силы с требованиями рынка, внедрять эти технологии.

В завершение Юрий Войтукевич оставил свои контакты и обратился к руководителям лидских предприятий: «Мы готовы принять вас на нашей площадке. Милости просим».

3. Инвестпроект с «вечным двигателем» не пройдет

Заместитель директора ООО «Агентство стратегического и экономического развития» Александр Кондрашонок выступил перед лидскими нанимателями с темой: «Разработка и сопровождение бизнес-плана инвестиционного проекта с целью привлечения средств инновационных фондов. Ключевые аспекты. Проблематика. Успешный опыт». На сегодняшний день данная тема очень актуальна для региона в целом и лидских промышленников в частности. Дело в том, что на предприятиях Гродненщины наблюдаются сложности с освоением средств инновационных фондов. Так, около половины бюджета, выделенного в области в 2017 году на инновации, не было освоено. Что является сдерживающим фактором? Как убедить руководство предприятий решительнее внедрять инновации?





Александр Кондрашонок в течение получасовой презентации представил вниманию руководителей ключевых лидских предприятий практические навыки в создании и структурировании инновационных проектов с привлечением финансирования из областного и республиканского инновационных фондов. Вначале аудитория была подробно ознакомлена с условиями реализации инвестиционных проектов, в первую очередь с привлечением финансирования через государственную структуру – Белорусский инновационный фонд (Белинфонд).

В процессе выступления Александр Александрович обозначил, с какими именно проектами клиенты чаще всего обращаются в Агентство стратегического и экономического развития. Он отметил, что, наряду с ИТ-стартапами, компания сопровождает инвестиционные проекты в промышленности, медицине, строительстве, ритэйле и иных отраслях. И привел конкретные примеры проектов – из области создания инновационной упаковки, металлообработки, производства продуктов питания с применением национального стиля.

Надо понимать, что финансирование из инновационных фондов предоставляется не под каждый проект. Александр Кондрашонок по этому поводу сделал небольшое отступление: «Знаете, к нам приходили даже с проектами «вечных двигателей». Понятно, что это была бы напрасная трата времени и денег заказчика. Если же проект жизнеспособный, с проработанной нормальной идеей, тогда мы, конечно, стараемся взять его в работу».

Существуют четкие критерии отбора проектов. Во-первых, он должен иметь высокий уровень инновационности. Во-вторых, должна быть экономическая эффективность проекта. Возврат денег инновационному фонду будет возможен только при прибыльности того продукта, той технологии, которые внедряются. Третий критерий: инновация должна иметь высокий уровень добавленной стоимости на одного работающего (не ниже среднеевропейского). И четвертый – экспортоориентированность, так как важна реализация проектов, которые будут не только удовлетворять внутренний спрос, но и обеспечивать валютную окупаемость проекта.

4. «Нам по этому кодексу потом работать»

Заключительное выступление на мероприятии было традиционным – о работе ГОСН. По этому вопросу выступила заместитель директора исполнительной дирекции Гродненского областного союза нанимателей Ольга Вольтер. В частности, она напомнила, что в настоящее время идет согласование изменений в Налоговый кодекс страны, и призвала нанимателей активнее в этом участвовать. Пока предложений вносится немного, а ведь по этому кодексу потом жить и работать.

Также Ольга Владиленовна сообщила, что из Гродненского городского филиала ГОСН поступили предложения об изменении формата заседаний. Может, надо изменить периодичность их проведения, выносить на обсуждение другие темы, приглашать других лекторов? Руководители лидских предприятий ответили, что их формат устраивает, он проверен временем, мероприятия всегда очень хорошо организованы, они содержательные и интересные. В итоге было решено: если вопрос об изменениях все же возникнет, его можно будет изучить с помощью анкет.



