​Леонардо Ди Каприо показал фото с Брэдом Питтом со съёмок фильма Тарантино

Актёр Леонардо Ди Каприо выложил на страничке своего профиля в Instagram фото с Брэдом Питтом со съёмочной площадки фильма Квентина Тарантино. Оба актёра запечатлены в образах своих героев.

Лента «Однажды в Голивуде» повествует историю американской актрисы, убитой последователями Чарльза Мэнсона. Ди Каприо и Питт исполняют в фильме главные роли – телевизионного актёра Рика Далтона и его дублёра Клиффа Бута.

Сам Тарантино рассказывает, что фильм будет напоминать «Криминальное чтиво».

Ожидается, что картина выйдет в свет в 2019 году.