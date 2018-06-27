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Леонардо Ди Каприо показал фото с Брэдом Питтом со съёмок фильма Тарантино
Актёр Леонардо Ди Каприо выложил на страничке своего профиля в Instagram фото с Брэдом Питтом со съёмочной площадки фильма Квентина Тарантино. Оба актёра запечатлены в образах своих героев.
Лента «Однажды в Голивуде» повествует историю американской актрисы, убитой последователями Чарльза Мэнсона. Ди Каприо и Питт исполняют в фильме главные роли – телевизионного актёра Рика Далтона и его дублёра Клиффа Бута.
Сам Тарантино рассказывает, что фильм будет напоминать «Криминальное чтиво».
Ожидается, что картина выйдет в свет в 2019 году.
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Актёр Леонардо Ди Каприо выложил на страничке своего профиля в Instagram фото с Брэдом Питтом со съёмочной площадки фильма Квентина Тарантино. Оба актёра запечатлены в...
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