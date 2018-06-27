Убрать за 10 секунд. Как в Китае взрывали элитную гостиницу

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Отель Zhongshan Yuyan из 200 номеров, который включал различные магазины и рестораны уничтожили контролируемым взрывом всего за несколько секунд.



Четырёхзвёздочная гостиница являлась историческим зданием в городе Чжуншань. Под снос она пошла из-за того, что её признали обветшалой. Будет ли на месте развалин построено новое здание, не сообщалось.